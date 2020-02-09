СК начал проверку после ДТП с автобусом в Кемеровской области

Ранее сообщалось, что автобус и фура столкнулись лоб в лоб на 60-м километре автодороги Кемерово – Анжеро-Судженск. В ДТП водитель фуры погиб на месте, три пассажира автобуса госпитализированы с травмами.
20 июля 2019, 01:12В ГИБДД назвали главную причину гибели людей на дорогах
"Поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге в Яшкинском районе, в котором травмы получили пассажиры автобуса. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу проводится доследственная проверка", – говорится сообщении.
Ведомство уточняет, что госпитализированы четверо пассажиров автобуса, а не трое, как сообщалось ранее. Тяжесть их травм уточняется. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, следователи, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
26 декабря 2019, 20:51Крупные ДТП с участием автобусов в России в 2019 году