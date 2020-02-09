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СК начал проверку после ДТП с автобусом в Кемеровской области
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РИА Новости

СК начал проверку после ДТП с автобусом в Кемеровской области

14:50 09.02.2020 (обновлено: 15:27 09.02.2020)
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© РИА Новости / Фото предоставлено очевидцемЛобовое столкновение автобуса с фурой на автодороге в Яшкинском районе Кемеровской области. 9 февраля 2020
Лобовое столкновение автобуса с фурой на автодороге в Яшкинском районе Кемеровской области. 9 февраля 2020
© РИА Новости / Фото предоставлено очевидцем
КЕМЕРОВО, 9 фев - РИА Новости. Доследственную проверку ведут в Кузбассе по факту ДТП с участием рейсового автобуса и фуры, сообщает СУ СК РФ по Кемеровской области.
Ранее сообщалось, что автобус и фура столкнулись лоб в лоб на 60-м километре автодороги Кемерово – Анжеро-Судженск. В ДТП водитель фуры погиб на месте, три пассажира автобуса госпитализированы с травмами.
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"Поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге в Яшкинском районе, в котором травмы получили пассажиры автобуса. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу проводится доследственная проверка", – говорится сообщении.
Ведомство уточняет, что госпитализированы четверо пассажиров автобуса, а не трое, как сообщалось ранее. Тяжесть их травм уточняется. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, следователи, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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