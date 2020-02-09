СК начал проверку после ДТП с автобусом в Кемеровской области

Лобовое столкновение автобуса с фурой на автодороге в Яшкинском районе Кемеровской области. 9 февраля 2020

КЕМЕРОВО, 9 фев - РИА Новости. Доследственную проверку ведут в Доследственную проверку ведут в Кузбассе по факту ДТП с участием рейсового автобуса и фуры, сообщает СУ СК РФ по Кемеровской области.

Ранее сообщалось, что автобус и фура столкнулись лоб в лоб на 60-м километре автодороги Кемерово – Анжеро-Судженск. В ДТП водитель фуры погиб на месте, три пассажира автобуса госпитализированы с травмами.

"Поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге в Яшкинском районе, в котором травмы получили пассажиры автобуса. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу проводится доследственная проверка", – говорится сообщении.