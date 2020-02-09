Посол США в Израиле прокомментировал "сделку века" по Палестине

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 фев - РИА Новости. Любые односторонние действия до окончания работы совместного комитета Израиля и США по реализации "сделки века" ставят ее под угрозу, заявил посол США в Израиле Дэвид Фридман.
"Видение мира президентом Дональдом Трампом является результатом более трёх лет тесных консультаций с президентом (Израиля Реувеном Ривлином), премьер-министром (Биньямином) Нетаньяху и их высокопоставленными сотрудниками. Как мы уже говорили, распространение израильского законодательства на территории, которые, согласно плану, будут частью Израиля, возможно после составления карт совместным израильско-американским комитетом", - написал Фридман в Twitter.
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"Любые односторонние действия до завершения работы комитета ставят под угрозу план и признание Америкой ", - добавил он.
Как пишет издание "Едиот Ахронот", в субботу, 8 февраля, Нетаньяху выступил в Маале-Адумим, где заявил, что Израиль уже начал работу над составлением карт "территории, которая станет частью Израиля, согласно плану Трампа". "Это не займёт много времени", - добавил он.
Об итогах разработки "сделки века" - проекта соглашения между Израилем и Палестиной, который должен положить конец конфликту в регионе, Трамп объявил 28 января. План предусматривает создание государства Палестина и его демилитаризацию, при этом Израиль сохранит контроль над востоком реки Иордан, а Иерусалим останется его неделимой столицей. Премьер-министр Израиля заявил, что сделка предполагает также признание столицей Палестины города Абу-Дис на восточной окраине Иерусалима, "за ограждением" города. Президент Палестины Махмуд Аббас отверг новый план, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.