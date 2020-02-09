Посол США в Израиле прокомментировал "сделку века" по Палестине

Как пишет издание "Едиот Ахронот", в субботу, 8 февраля, Нетаньяху выступил в Маале-Адумим, где заявил, что Израиль уже начал работу над составлением карт "территории, которая станет частью Израиля, согласно плану Трампа". "Это не займёт много времени", - добавил он.

Об итогах разработки "сделки века" - проекта соглашения между Израилем и Палестиной, который должен положить конец конфликту в регионе, Трамп объявил 28 января. План предусматривает создание государства Палестина и его демилитаризацию, при этом Израиль сохранит контроль над востоком реки Иордан, а Иерусалим останется его неделимой столицей. Премьер-министр Израиля заявил, что сделка предполагает также признание столицей Палестины города Абу-Дис на восточной окраине Иерусалима, "за ограждением" города. Президент Палестины Махмуд Аббас отверг новый план, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.