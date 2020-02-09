В Усинске временно закрыли аэропорт после жесткой посадки самолета

Ранее представитель экстренных служб республики заявил РИА Новости, что самолет авиакомпании "Ютэйр" в воскресенье совершил жесткую посадку в Усинске, ударившись хвостовой частью о взлетно-посадочную полосу. Как сообщали в Росавиации, у самолета были проблемы с шасси, борт остановился в пределах взлетно-посадочной полосы. Среди пассажиров и экипажа, по предварительным данным, пострадавших нет.