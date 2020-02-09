В ЛНР заявили о попытке Украины дестабилизировать ситуацию в Донбассе

ЛУГАНСК, 9 фев - РИА Новости. Офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко обвинил украинских силовиков в попытке дестабилизировать ситуацию у линии соприкосновения в Донбассе.
Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий заявил, что четыре ополченца погибли и четверо ранены в пятницу в результате обстрела со стороны ВС Украины территории республики. Глава ЛНР Леонид Пасечник возложил ответственность на президента Украины Владимира Зеленского за гибель ополченцев в результате данного артобстрела.
"Командование вооруженных формирований Украины продолжает предпринимать попытки дестабилизации обстановки, а ежедневные обстрелы на Славяносербском направлении являются тому подтверждением", - заявил в воскресенье журналистам офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР.
Филипоненко подчеркнул, что факты обстрелов территории республики украинскими боевиками фиксируют представители Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, и "негативно воспринимаются международной общественностью".
"Противник продолжает использовать условия перемирия для размещения военной техники вблизи населенных пунктов, подвергая опасности мирных жителей", - дополнил офицер пресс-службы.
5 февраля, 00:55Воевавший в Донбассе немецкий наемник разочаровался в ВСУ
По данным Народной милиции ЛНР, бронетехника ВС Украины зафиксирована в районе жилых домов в подконтрольных Киеву Кряковке, Новотошковском и Попасной.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.