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2020-02-09T20:25+0300
https://ria.ru/20200209/1564455636.html
Появилось видео эвакуации пассажиров из салона самолета UTair в Коми
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/09/1564456454_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_61fd69895cd8dc9a3b821495bc0cabc0.jpg
РИА Новости

Появилось видео эвакуации пассажиров из салона самолета UTair в Коми

15:10 09.02.2020 (обновлено: 20:25 09.02.2020)
49598
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Пассажир снял на видео эвакуацию из самолета UTair, совершившего жесткую посадку в Усинске.
На кадрах видно, как мужчина вместе с другими пассажирами покидает воздушное судно по надувному трапу и по крылу самолета.
Самолет компании UTair совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска. Воздушное судно ударилось хвостовой частью о ВПП.
При инциденте никто не пострадал. В самолете находились 94 человека, из них — шесть членов экипажа.
Росавиация уточняет степень повреждения самолета. Следственные органы начали проверку.
Жесткая посадка самолета в Усинске
Вчера, 14:17
Пассажир снял на видео момент жесткой посадки самолета UTair в Усинске
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Обсудить 16
Жесткая посадка самолета в УсинскеРосавиацияЮТэйрМоскваУсинскПроисшествия
Популярные комментарии
Нет, это Боинг, а вы очень ждали Суперджет ???
9 февраля, 16:14
Andrey Korotkov
2150002
Два разбившихся при посадке Боинга 737 за три дня. Это только вопрос времени (дней? недель?) когда очередная катастрофа Боинга убьёт не 3 пассажиров, как в Турции, а 200 или 300.
9 февраля, 16:28
СССергей Смирнов
1800102
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