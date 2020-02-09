Появилось видео эвакуации пассажиров из салона самолета UTair в Коми

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Пассажир снял на видео эвакуацию из самолета UTair, совершившего жесткую посадку в Усинске.
На кадрах видно, как мужчина вместе с другими пассажирами покидает воздушное судно по надувному трапу и по крылу самолета.
Самолет компании UTair совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска. Воздушное судно ударилось хвостовой частью о ВПП.
При инциденте никто не пострадал. В самолете находились 94 человека, из них — шесть членов экипажа.
Росавиация уточняет степень повреждения самолета. Следственные органы начали проверку.