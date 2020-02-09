В Британии зарегистрировали четвертый случай заражения коронавирусом

"Еще у одного пациента был обнаружен коронавирус, всего количество зараженных в Великобритании составляет четыре человека. Новый случай заражения произошел во Франции путем передачи вируса от уже заразившегося и выявленного ранее человека", - говорится в заявлении главного врача Англии.