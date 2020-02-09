В Британии зарегистрировали четвертый случай заражения коронавирусом

ЛОНДОН, 9 фев - РИА Новости, Денис Ворошилов. Число зараженных коронавирусом в Британии достигло четырех человек, заявил главный врач Англии Крис Уитти.
"Еще у одного пациента был обнаружен коронавирус, всего количество зараженных в Великобритании составляет четыре человека. Новый случай заражения произошел во Франции путем передачи вируса от уже заразившегося и выявленного ранее человека", - говорится в заявлении главного врача Англии.
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По его словам, врачи и эксперты пытаются выяснить, с кем общались зараженные. Новому заболевшему оказывается вся необходимая помощь, он находится в больнице в Лондоне.
Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 811 человек, заражены почти 37,2 тысячи.
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