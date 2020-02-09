Боррель предложил США поддержку в ближневосточном урегулировании

БРЮССЕЛЬ, 9 фев - РИА Новости. Верховный представитель Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в ходе переговоров в США с госсекретарем Майком Помпео предложил европейскую поддержку усилиям, направленным на возобновление палестино-израильских переговоров на основании принятых ранее резолюций и с учетом интересов обеих сторон конфликта, сообщает пресс-служба главы европейской дипломатии.

Боррель в субботу вечером вернулся из США после своего первого визита в Вашингтон в качестве главы внешнеполитической службы Евросоюза.

"В беседе с госсекретарем США Майком Помпео Жозеп Боррель выразил позицию ЕС по последним международным событиям. Стороны обсудили необходимость найти мирное решение палестино-израильского конфликта. Верховный представитель предложил европейскую поддержку всем усилиям, направленным на воскрешение политического и переговорного процесса в рамках международного правового поля, который бы гарантировал равные права и был бы приемлемым для обеих сторон", - говорится в документе.

Сообщается также, что Боррель подчеркнул заинтересованность ЕС в деэскалации напряженности в регионе Ближнего Востока и возвращении в эту зону стабильности.

"Последние предложения США по мирному процессу на Ближнем Востоке обсуждались также на переговорах с советником по нацбезопасности Робертом О'Брайеном и старшим советником президента США Джаредом Кушнером", - указывается в сообщении европейской дипслужбы.

В конце января президент США Дональд Трамп представил план мирного урегулирования палестино-израильского конфликта, который СМИ окрестили "сделкой века". Он предусматривает создание двух независимых государств, в том числе палестинского со столицей в части Восточного Иерусалима, где территории на Западном берегу Иордана и в секторе Газа будут соединяться между собой мостами, а также предоставление финансовой помощи Палестине для создания государства.

Палестинцы и рад арабских стран отвергли этот план, так как он, по их мнению, лишает палестинцев права на те территории, которые предусмотрены резолюциями ООН.