Боррель предложил США поддержку в ближневосточном урегулировании

БРЮССЕЛЬ, 9 фев - РИА Новости. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в ходе переговоров в США с госсекретарем Майком Помпео предложил европейскую поддержку усилиям, направленным на возобновление палестино-израильских переговоров на основании принятых ранее резолюций и с учетом интересов обеих сторон конфликта, сообщает пресс-служба главы европейской дипломатии.
Боррель в субботу вечером вернулся из США после своего первого визита в Вашингтон в качестве главы внешнеполитической службы Евросоюза.
"В беседе с госсекретарем США Майком Помпео Жозеп Боррель выразил позицию ЕС по последним международным событиям. Стороны обсудили необходимость найти мирное решение палестино-израильского конфликта. Верховный представитель предложил европейскую поддержку всем усилиям, направленным на воскрешение политического и переговорного процесса в рамках международного правового поля, который бы гарантировал равные права и был бы приемлемым для обеих сторон", - говорится в документе.
Сообщается также, что Боррель подчеркнул заинтересованность ЕС в деэскалации напряженности в регионе Ближнего Востока и возвращении в эту зону стабильности.
"Последние предложения США по мирному процессу на Ближнем Востоке обсуждались также на переговорах с советником по нацбезопасности Робертом О'Брайеном и старшим советником президента США Джаредом Кушнером", - указывается в сообщении европейской дипслужбы.
В конце января президент США Дональд Трамп представил план мирного урегулирования палестино-израильского конфликта, который СМИ окрестили "сделкой века". Он предусматривает создание двух независимых государств, в том числе палестинского со столицей в части Восточного Иерусалима, где территории на Западном берегу Иордана и в секторе Газа будут соединяться между собой мостами, а также предоставление финансовой помощи Палестине для создания государства.
Палестинцы и рад арабских стран отвергли этот план, так как он, по их мнению, лишает палестинцев права на те территории, которые предусмотрены резолюциями ООН.
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель ранее заявил, что инициатива США по палестино-израильскому урегулированию не соответствует согласованным международным сообществом параметрам, и предупредил, что аннексия оккупированных территорий на западном берегу реки Иордан "не останется без ответа".
30 января, 20:12"Неправильный подход". Матвиенко оценила "сделку века" Трампа