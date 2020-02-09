Салливан: Белый дом изучает идею Путина о встрече глав пяти держав

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 фев — РИА Новости. Предложение российского президента Владимира Путина о встрече с руководством пяти стран-основательниц ООН находится на рассмотрении в Белом доме, заявил в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1" посол США в России Джон Салливан.
Российский президент, выступая на пятом Всемирном форуме памяти холокоста, предложил провести встречу глав государств постоянных членов Совета Безопасности ООН - России, Китая, США, Франции и Великобритании - и заявил, что РФ намерена, "не откладывая в долгий ящик, направить соответствующие послания лидерам "пятерки".
27 января, 17:55АкцентыМолчанье "ягнят". США не знают, что ответить ПутинуВ США смятение, переходящее в замешательство. Мало того, что у России гиперзвук, опережающий их лет на десять, так ее президент еще и сделал предложение, от которого невозможно отказаться без того, чтобы не вызвать разочарование всего мира.
"Я знаю, что это предложение находится на рассмотрении в Белом доме. И я знаю, что президент Трамп приветствует возможность поговорить с президентом Путиным. Посмотрим, какой будет его реакция", - сказал Салливан.