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Салливан: Белый дом изучает идею Путина о встрече глав пяти держав
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РИА Новости

Салливан: Белый дом изучает идею Путина о встрече глав пяти держав

14:05 09.02.2020 (обновлено: 14:45 09.02.2020)
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© AP Photo / Evan VucciЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
© AP Photo / Evan Vucci
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 фев — РИА Новости. Предложение российского президента Владимира Путина о встрече с руководством пяти стран-основательниц ООН находится на рассмотрении в Белом доме, заявил в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1" посол США в России Джон Салливан.
Российский президент, выступая на пятом Всемирном форуме памяти холокоста, предложил провести встречу глав государств постоянных членов Совета Безопасности ООН - России, Китая, США, Франции и Великобритании - и заявил, что РФ намерена, "не откладывая в долгий ящик, направить соответствующие послания лидерам "пятерки".
Молчанье ягнят. США не знают, что ответить Путину
27 января, 17:55Акценты
Молчанье "ягнят". США не знают, что ответить ПутинуВ США смятение, переходящее в замешательство. Мало того, что у России гиперзвук, опережающий их лет на десять, так ее президент еще и сделал предложение, от которого невозможно отказаться без того, чтобы не вызвать разочарование всего мира.
"Я знаю, что это предложение находится на рассмотрении в Белом доме. И я знаю, что президент Трамп приветствует возможность поговорить с президентом Путиным. Посмотрим, какой будет его реакция", - сказал Салливан.
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