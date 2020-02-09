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Голикова пообещала проверки аптекам, завышающим цены на маски
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РИА Новости

Голикова пообещала проверки аптекам, завышающим цены на маски

13:49 09.02.2020 (обновлено: 14:35 09.02.2020)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкПокупательница в защитной маске в одной из аптек Читы
Покупательница в защитной маске в одной из аптек Читы
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Покупательница в защитной маске в одной из аптек Читы
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 фев - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба проведет проверки аптек, которые, используя ситуацию с коронавирусом, необоснованно завышают цены на медицинские препараты и средства защиты, заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.
Президент России Владимир Путин в среду на совещании с правительством предложил отбирать лицензии у организаций, которые завышают цены на медицинские маски и лекарства, пытаясь нажиться на ситуации вокруг коронавируса.
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"Безусловно, да. ФАС сейчас пойдет с проверками, это беспрецедентно и недопустимо", - сказала Голикова в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1", отвечая на вопрос о том, возможно ли забирать лицензии у таких аптек.

Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Более 190 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. К настоящему моменту только в Китае от заболевания скончались 811 человек, в их числе два иностранца, число подтвержденных случаев заражения превысило 37,1 тысячи. На территории РФ, по данным Роспотребнадзора, выявлены два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией - среди прибывших граждан КНР.
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Распространение нового коронавирусаЗдоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваФедеральная антимонопольная служба РФРоссия
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