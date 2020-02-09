Иран заявил о контроле над всеми действиями США в Персидском заливе

"Все американские военные базы под нашим наблюдением, авианосцы под нашим контролем, мы знаем, сколько (у США – Прим. ред.) кораблей", - сообщил Резаи.

"Даже когда американские военные идут в отели в Кувейте и Бахрейне, мы наблюдаем за ними", - добавил экс-глава КСИР.