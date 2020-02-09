Иран заявил о контроле над всеми действиями США в Персидском заливе

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Иран держит под своим тотальным контролем все действия американских войск в регионе Персидского залива, заявил экс-глава Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) и секретарь Совета по целесообразности страны (совещательный орган при верховном лидере) Мохсен Резаи в интервью телеканалу Al-Mayadeen.
"Все американские военные базы под нашим наблюдением, авианосцы под нашим контролем, мы знаем, сколько (у США – Прим. ред.) кораблей", - сообщил Резаи.
"Даже когда американские военные идут в отели в Кувейте и Бахрейне, мы наблюдаем за ними", - добавил экс-глава КСИР.
По словам Резаи, информация, которая есть у Ирана об американских военных в регионе, является "очень точной".
Отношения США и Ирана еще более обострились после гибели в начале января в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани в результате американской спецоперации. Иран в ответ выпустил ракеты по базам в Ираке, где расположен военный контингент армии США. По данным Пентагона, при обстреле баз пострадали 50 американских военнослужащих.
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