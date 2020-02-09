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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-02-09T13:39+0300
https://ria.ru/20200209/1564454735.html
Иран заявил о контроле над всеми действиями США в Персидском заливе
https://cdn24.img.ria.ru/images/155671/91/1556719108_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_24db70a29934b15811f59d8ac806ca49.jpg
РИА Новости

Иран заявил о контроле над всеми действиями США в Персидском заливе

13:39 09.02.2020
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© U.S. Army / Staff Sgt. Dalton SmithАмериканские военные корабли в Персидском заливе
Американские военные корабли в Персидском заливе
© U.S. Army / Staff Sgt. Dalton Smith
Американские военные корабли в Персидском заливе. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Иран держит под своим тотальным контролем все действия американских войск в регионе Персидского залива, заявил экс-глава Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) и секретарь Совета по целесообразности страны (совещательный орган при верховном лидере) Мохсен Резаи в интервью телеканалу Al-Mayadeen.

"Все американские военные базы под нашим наблюдением, авианосцы под нашим контролем, мы знаем, сколько (у США – Прим. ред.) кораблей", - сообщил Резаи.

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"Даже когда американские военные идут в отели в Кувейте и Бахрейне, мы наблюдаем за ними", - добавил экс-глава КСИР.
По словам Резаи, информация, которая есть у Ирана об американских военных в регионе, является "очень точной".
Отношения США и Ирана еще более обострились после гибели в начале января в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани в результате американской спецоперации. Иран в ответ выпустил ракеты по базам в Ираке, где расположен военный контингент армии США. По данным Пентагона, при обстреле баз пострадали 50 американских военнослужащих.
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