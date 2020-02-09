В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 20 нарушений, Турция - 3, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном на сайте российского военного ведомства.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 20 фактов открытия огня в провинциях: Латакия – 10, Идлиб – 8, Хама – 2. Турецкой частью представительства зафиксировано 3 факта открытия огня в провинциях: Идлиб – 3", - говорится в тексте бюллетеня.
В течение суток Центром по примирению враждующих сторон и контролю по перемещению беженцев проведены две гуманитарные акции.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* ("Исламское государство"*) в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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