В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* ("Исламское государство"*) в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.