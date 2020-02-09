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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-09T13:26+0300
https://ria.ru/20200209/1564454486.html
В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/07/1564406053_0:133:1280:853_1036x0_80_0_0_978f416e6f99ccf03e7738c02590a471.jpg
РИА Новости

В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

13:26 09.02.2020
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© Фото : SANAПодразделения сирийской армии в провинции Идлиб
Подразделения сирийской армии в провинции Идлиб
© Фото : SANA
Подразделения сирийской армии в провинции Идлиб
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 20 нарушений, Турция - 3, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном на сайте российского военного ведомства.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 20 фактов открытия огня в провинциях: Латакия – 10, Идлиб – 8, Хама – 2. Турецкой частью представительства зафиксировано 3 факта открытия огня в провинциях: Идлиб – 3", - говорится в тексте бюллетеня.
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