В Москве четыре автомобиля столкнулись на Кутузовском проспекте

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Сразу четыре автомашины столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве, пострадали три человека, движение транспорта на месте ДТП затруднено, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Напротив дома № 48 на Кутузовском проспекте произошло ДТП с участием четырех машин. По предварительным данным, пострадали три человека", — сказал собеседник агентства.
© Фото : Михаил СеменковДТП с участием каршеринга на Кутузовском проспекте в Москве. 9 февраля 2020
© Фото : Михаил Семенков
ДТП с участием каршеринга на Кутузовском проспекте в Москве. 9 февраля 2020
По его словам, в результате ДТП движение автотранспорта существенно затруднено.