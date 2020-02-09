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В Москве четыре автомобиля столкнулись на Кутузовском проспекте
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РИА Новости

В Москве четыре автомобиля столкнулись на Кутузовском проспекте

13:19 09.02.2020 (обновлено: 16:46 09.02.2020)
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© Фото : Михаил СеменковДТП с участием каршеринга на Кутузовском проспекте в Москве. 9 февраля 2020
ДТП с участием каршеринга на Кутузовском проспекте в Москве. 9 февраля 2020
© Фото : Михаил Семенков
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Сразу четыре автомашины столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве, пострадали три человека, движение транспорта на месте ДТП затруднено, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"Напротив дома № 48 на Кутузовском проспекте произошло ДТП с участием четырех машин. По предварительным данным, пострадали три человека", — сказал собеседник агентства.

© Фото : Михаил СеменковДТП с участием каршеринга на Кутузовском проспекте в Москве. 9 февраля 2020
ДТП с участием каршеринга на Кутузовском проспекте в Москве. 9 февраля 2020
© Фото : Михаил Семенков
ДТП с участием каршеринга на Кутузовском проспекте в Москве. 9 февраля 2020
По его словам, в результате ДТП движение автотранспорта существенно затруднено.
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