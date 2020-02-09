В Тюменской области прошли молебны о здравии вывезенных из Китая людей

"Во всех храмах Тобольской митрополии 9 февраля прошли молебны о здравии людей, эвакуированных из Китая и находящихся на карантине в центре "Градостроитель". Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий отслужил молебен в Софийско-Успенском соборе Тобольского кремля", - говорится в сообщении.