В Тюменской области прошли молебны о здравии вывезенных из Китая людей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 фев – РИА Новости. Молебны о здравии людей, эвакуированных из Китая, где распространяется коронавирус, в санаторий под Тюменью, прошли в регионе, сообщает в воскресенье оперативный штаб области по профилактике коронавируса.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что граждане России и других государств, которые изъявили желание из-за ситуации с коронавирусом покинуть китайский город Ухань и провинцию Хубэй, пройдут карантин в Тюменской области. В среду в Тюмень прибыли два самолета с гражданами, эвакуированными из Китая. Люди были доставлены на карантин в санаторий "Градостроитель" под Тюменью.
"Во всех храмах Тобольской митрополии 9 февраля прошли молебны о здравии людей, эвакуированных из Китая и находящихся на карантине в центре "Градостроитель". Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий отслужил молебен в Софийско-Успенском соборе Тобольского кремля", - говорится в сообщении.
Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Более 190 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. К настоящему моменту только в Китае от заболевания скончались 811 человек, в их числе два иностранца, число подтвержденных случаев заражения превысило 37,1 тысячи. На территории РФ, по данным Роспотребнадзора, выявлены два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией - среди прибывших граждан КНР.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса