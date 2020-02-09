Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-09T13:17+0300
https://ria.ru/20200209/1564454337.html
В Тюменской области прошли молебны о здравии вывезенных из Китая людей
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564274610_0:12:753:436_1036x0_80_0_0_395c6451c39b303dd03a55b4bb57ffbe.jpg
РИА Новости

В Тюменской области прошли молебны о здравии вывезенных из Китая людей

13:17 09.02.2020
195
© Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса / Перейти в фотобанкГубернатор Тюменской области Александр Моор в лечебно-реабилитационном центре "Градостроитель", где размещены российские граждане, эвакуированные из Китая в связи с распространением коронавируса
Губернатор Тюменской области Александр Моор в лечебно-реабилитационном центре Градостроитель, где размещены российские граждане, эвакуированные из Китая в связи с распространением коронавируса
© Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса
Перейти в фотобанк
Губернатор Тюменской области Александр Моор в лечебно-реабилитационном центре "Градостроитель", где размещены российские граждане, эвакуированные из Китая в связи с распространением коронавируса
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 фев – РИА Новости. Молебны о здравии людей, эвакуированных из Китая, где распространяется коронавирус, в санаторий под Тюменью, прошли в регионе, сообщает в воскресенье оперативный штаб области по профилактике коронавируса.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что граждане России и других государств, которые изъявили желание из-за ситуации с коронавирусом покинуть китайский город Ухань и провинцию Хубэй, пройдут карантин в Тюменской области. В среду в Тюмень прибыли два самолета с гражданами, эвакуированными из Китая. Люди были доставлены на карантин в санаторий "Градостроитель" под Тюменью.
Лечебно-реабилитационный центр Градостроитель, где размещены российские граждане, эвакуированные из Китая в связи с распространением коронавируса
6 февраля, 17:19
Моор объяснил, почему Тюмень выбрали для эвакуации граждан из Китая
"Во всех храмах Тобольской митрополии 9 февраля прошли молебны о здравии людей, эвакуированных из Китая и находящихся на карантине в центре "Градостроитель". Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий отслужил молебен в Софийско-Успенском соборе Тобольского кремля", - говорится в сообщении.
Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Более 190 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. К настоящему моменту только в Китае от заболевания скончались 811 человек, в их числе два иностранца, число подтвержденных случаев заражения превысило 37,1 тысячи. На территории РФ, по данным Роспотребнадзора, выявлены два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией - среди прибывших граждан КНР.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
220000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаНовости - Религия и мировоззрениеХубэйТюменская областьУханьОбщество
Рекомендуем
Скорая помощь в Британии
В Британии зарегистрировали четвертый случай заражения коронавирусом
Гражданин КНР в автобусе
Челябинские власти закрыли карантинный пункт
Сотрудник городской больницы №3 Екатеринбурга во время перевозки граждан КНР в центр наблюдения на базе санатория Бодрость в Свердловской области
В России не выявили новых случаев заболевания коронавирусом
Репродукция картины Портрет Ф. М. Достоевского
В Петербурге отслужат панихиду по Федору Достоевскому
В больнице
Власти рассказали о состоянии россиян, эвакуированных из Китая
Командующий Черноморским флотом вице-адмирал А.В. Колчак, 1916 год
В Москве прошла панихида по Колчаку по случаю 100-летия гибели
Врач в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
В провинции Хубэй число жертв коронавируса достигло 871 человека
Водитель скорой помощи в Испании
В Испании подтвердили второй случай коронавируса
Круизное судно Diamond Princess в порту Йокогамы
У украинца на круизном лайнере Diamond Princess обнаружили коронавирус
Пассажирский самолет в небе
СМИ: около 30 человек вернулись во Францию из Уханя
Сотрудник лаборатории
В ОАЭ выздоровела заразившаяся коронавирусом китаянка
Город Ухань
Британия эвакуировала из Уханя еще более 200 человек
Пассажиры в масках и в полиэтиленовых пакетах на железнодорожном вокзале в Шанхае, Китай. 9 февраля 2020
Число новых случаев заражения коронавирусом вне Хубэя упало на 42,8%
Вид на Красноярск
В Красноярске установилась аномально теплая погода
Медики в защитных костюмах на железнодорожной станции Шанхая
СМИ сообщили об эвакуации 34 бразильцев из Уханя
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:10Суданский министр рассказал о перспективе развития отношений с США
02:59Соловьев назвал сволочью мэра Львова
02:55В Иране рассказали, когда попробуют еще раз вывести спутник на орбиту
02:52В Китае число жертв коронавируса достигло 908 человек
02:39Летевший в Екатеринбург самолет вернулся в Санкт-Петербург
02:36"Ъ": в Красноярске мошенники "обманули" банкоматы игрушечными деньгами
02:30Стали известны регионы с самым доступным бензином
02:09В Чехии более 60 человек проверили на коронавирус
02:04Пуск Antares отменили из-за нештатных данных от наземного оборудования
01:55Посол России оценил развитие отношений между Москвой и Лондоном
01:49Запуск ракеты Antares c грузом для МКС отменили за 2 минуты до старта
01:44Минаев объяснил скандал с "загубленной" карьерой певца из-за Пугачевой
01:36Лавров оценил отказ Киева встречаться с людьми, посещавшими Крым
01:31Лавров рассказал о трудностях в сотрудничестве с США
01:23В провинции Хубэй число жертв коронавируса достигло 871 человека
01:22Судан готов возобновить переговоры по соглашениям с Россией
01:16США и Украина начинают наблюдательный полет над Россией
01:12Россиян предостерегли от новой схемы кражи денег
01:11СМИ: бюджет США увеличит расходы на оборону и сохранит помощь Киеву
01:03В РАН заявили об ограничениях для ученых на Шпицбергене из-за Норвегии
Лента новостейМолния