В Красноярске установилась аномально теплая погода

КРАСНОЯРСК, 9 фев - РИА Новости. Аномально теплая погода установилась в сибирском Аномально теплая погода установилась в сибирском Красноярске , уже несколько часов в городе идет дождь.

Как сообщает корреспондент РИА Новости, дождь в городе начался днем в воскресенье и продолжается уже несколько часов. На дорогах образовались лужи, однако пока неудобств для движения машин это не вызывает.

По данным сервиса Yandex.Погода , сейчас в Красноярске плюс пять градусов, небольшой ветер и дождь со снегом. По данным портала "Погода и климат" , для Красноярска в феврале нормальной считается температура минус 12,8 градусов.

Очевидцы выкладывают в социальных сетях видео и фотографии с лужами и дождем. Судя по их сообщениям, дождь также идет в пригородах Красноярска.