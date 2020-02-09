В Красноярске установилась аномально теплая погода

КРАСНОЯРСК, 9 фев - РИА Новости. Аномально теплая погода установилась в сибирском Красноярске, уже несколько часов в городе идет дождь.
Как сообщает корреспондент РИА Новости, дождь в городе начался днем в воскресенье и продолжается уже несколько часов. На дорогах образовались лужи, однако пока неудобств для движения машин это не вызывает.
Вчера, 12:47В Сочи ожидается мороз до минус 11 градусов
По данным сервиса Yandex.Погода, сейчас в Красноярске плюс пять градусов, небольшой ветер и дождь со снегом. По данным портала "Погода и климат", для Красноярска в феврале нормальной считается температура минус 12,8 градусов.
Очевидцы выкладывают в социальных сетях видео и фотографии с лужами и дождем. Судя по их сообщениям, дождь также идет в пригородах Красноярска.
Согласно информации краевого главка МЧС, в понедельник в центральных и южных районах региона местами ожидается сильный и очень сильный снег, мокрый снег. По данным синоптиков, в Красноярске в понедельник прогнозируется до минус пяти градусов со снегом.