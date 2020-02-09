Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-09T13:16+0300
https://ria.ru/20200209/1564454310.html
В Красноярске установилась аномально теплая погода
https://cdn25.img.ria.ru/images/156280/12/1562801287_0:96:995:656_1036x0_80_0_0_75c3f934cd1e600b510caad4905c8235.png
РИА Новости

В Красноярске установилась аномально теплая погода

13:16 09.02.2020
2810
© Радио SputnikВид на Красноярск
Вид на Красноярск
© Радио Sputnik
Вид на Красноярск. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 9 фев - РИА Новости. Аномально теплая погода установилась в сибирском Красноярске, уже несколько часов в городе идет дождь.
Как сообщает корреспондент РИА Новости, дождь в городе начался днем в воскресенье и продолжается уже несколько часов. На дорогах образовались лужи, однако пока неудобств для движения машин это не вызывает.
Зима в Сочи
Вчера, 12:47
В Сочи ожидается мороз до минус 11 градусов
По данным сервиса Yandex.Погода, сейчас в Красноярске плюс пять градусов, небольшой ветер и дождь со снегом. По данным портала "Погода и климат", для Красноярска в феврале нормальной считается температура минус 12,8 градусов.
Очевидцы выкладывают в социальных сетях видео и фотографии с лужами и дождем. Судя по их сообщениям, дождь также идет в пригородах Красноярска.
Согласно информации краевого главка МЧС, в понедельник в центральных и южных районах региона местами ожидается сильный и очень сильный снег, мокрый снег. По данным синоптиков, в Красноярске в понедельник прогнозируется до минус пяти градусов со снегом.
053623
Обсудить 0
КрасноярскОбщество
Рекомендуем
Женщина идет с зонтом во время снегопада в Москве
В Москву на следующей неделе вернется аномальное тепло
Зима в Сочи
В Сочи ожидается мороз до минус 11 градусов
В салоне автомобиля, припаркованного на улице Сельвинского города Симферополя, было обнаружено тело 7-летнего мальчика
В Симферополе нашли тело семилетнего ребенка
Сотрудники полиции в Англии
СМИ: сбившая человека жена американского дипломата сотрудничала с ЦРУ
ДТП с участием каршеринга на Кутузовском проспекте в Москве. 9 февраля 2020
В Москве четыре автомобиля столкнулись на Кутузовском проспекте
Хакер за компьютером
Иран сообщил об отражении "самой масштабной" кибератаки
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД назвал планы по установке памятника власовцам в Праге глумлением
Карета скорой помощи в Чехии
В Чехии перевернулся автобус с 70 детьми
Наталья Поклонская
Назвавшая себя русской украинкой Поклонская заказала генетический тест
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко
Песков оценил слова Лукашенко о "моменте истины"
Люди прогуливаются по территории Московского музея-заповедника Коломенское
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в воскресенье
Обследование пациента с использованием позитронно-эмиссионного томографа
Онколог назвал основной продукт, способствующий развитию рака
Самолет UTair совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска. 9 февраля 2020
Самолет UTair совершил жесткую посадку в Усинске
Статуя Фемиды в суде
В Петербурге арестовали политолога по делу о мошенничестве
Генеральный директор и президент Canada Goose Дани Рейсс дает интервью в Нью-Йоркской фондовой бирже в четверг, 16 марта 2017
СМИ: глава Canada Goose перестал быть миллиардером из-за коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:10Суданский министр рассказал о перспективе развития отношений с США
02:59Соловьев назвал сволочью мэра Львова
02:55В Иране рассказали, когда попробуют еще раз вывести спутник на орбиту
02:52В Китае число жертв коронавируса достигло 908 человек
02:39Летевший в Екатеринбург самолет вернулся в Санкт-Петербург
02:36"Ъ": в Красноярске мошенники "обманули" банкоматы игрушечными деньгами
02:30Стали известны регионы с самым доступным бензином
02:09В Чехии более 60 человек проверили на коронавирус
02:04Пуск Antares отменили из-за нештатных данных от наземного оборудования
01:55Посол России оценил развитие отношений между Москвой и Лондоном
01:49Запуск ракеты Antares c грузом для МКС отменили за 2 минуты до старта
01:44Минаев объяснил скандал с "загубленной" карьерой певца из-за Пугачевой
01:36Лавров оценил отказ Киева встречаться с людьми, посещавшими Крым
01:31Лавров рассказал о трудностях в сотрудничестве с США
01:23В провинции Хубэй число жертв коронавируса достигло 871 человека
01:22Судан готов возобновить переговоры по соглашениям с Россией
01:16США и Украина начинают наблюдательный полет над Россией
01:12Россиян предостерегли от новой схемы кражи денег
01:11СМИ: бюджет США увеличит расходы на оборону и сохранит помощь Киеву
01:03В РАН заявили об ограничениях для ученых на Шпицбергене из-за Норвегии
Лента новостейМолния