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В Испании подтвердили второй случай коронавируса
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РИА Новости

В Испании подтвердили второй случай коронавируса

13:03 09.02.2020
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© AP Photo / Daniel Ochoa de OlzaВодитель скорой помощи в Испании
Водитель скорой помощи в Испании
© AP Photo / Daniel Ochoa de Olza
Водитель скорой помощи в Испании. Архивное фото
МАДРИД, 9 фев – РИА Новости. Испанские медики подтвердили второй случай коронавируса в этой стране – он выявлен у гражданина Великобритании, живущего на Майорке.
Как сообщило министерство здравоохранения, вирус выявлен у одного из четырех членов британской семьи, которые с пятницы находятся в изоляции в медицинском центре Сон Эспасес в городе Пальма-де-Майорка (остров Майорка, Балеарские острова). У остальных трех членов семьи анализы оказались отрицательными, заявил Национальный центр биологии при мадридском институте Карлоса III, говорится в сообщении минздрава Испании.
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Ранее сообщалось, что члены этой семьи контактировали с одним из заболевших во Франции.
Это второй выявленный случай коронавируса в Испании. Неделю назад диагноз подтвердился у немецкого туриста на острове Гомера (Канарские острова).
Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 811 человек, заражены почти 37,2 тысячи.
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