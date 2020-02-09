В Испании подтвердили второй случай коронавируса

МАДРИД, 9 фев – РИА Новости. Испанские медики подтвердили второй случай коронавируса в этой стране – он выявлен у гражданина Великобритании, живущего на Майорке.

Как сообщило министерство здравоохранения, вирус выявлен у одного из четырех членов британской семьи, которые с пятницы находятся в изоляции в медицинском центре Сон Эспасес в городе Пальма-де-Майорка (остров Майорка, Балеарские острова). У остальных трех членов семьи анализы оказались отрицательными, заявил Национальный центр биологии при мадридском институте Карлоса III, говорится в сообщении минздрава Испании.

Ранее сообщалось, что члены этой семьи контактировали с одним из заболевших во Франции.

Это второй выявленный случай коронавируса в Испании. Неделю назад диагноз подтвердился у немецкого туриста на острове Гомера (Канарские острова).