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В Баку рассказали о влиянии коронавируса на цены на нефть
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РИА Новости

В Баку рассказали о влиянии коронавируса на цены на нефть

12:50 09.02.2020 (обновлено: 13:10 09.02.2020)
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкНефтяные вышки на Каспийском море
Нефтяные вышки на Каспийском море
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Нефтяные вышки на Каспийском море. Архивное фото
БАКУ, 9 фев – РИА Новости. Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов заявил, что заседание представителей ОПЕК+, видимо, пройдет в начале марта, как и планировалось, и министры, по всей вероятности, не будут встречаться специально для обсуждения ситуации с коронавирусом, который хотя и повлиял на изменения цен в пределах 10%, но сейчас ситуация стабилизируется, впрочем, обсуждения этой темы ведутся, их координирует ОПЕК.
"Ранней встречи в формате ОПЕК+ из-за коронавируса, скорей всего, не будет. Страны ведут обсуждения с коронавирусом в формате ОПЕК, координация этих обсуждений ведется со стороны секретариата ОПЕК. Азербайджан также представляет свою позицию", - заявил Шахбазов журналистам.
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По его словам, "ранее были предложения провести запланированную на март встречу ранее, в середине или конце февраля".
"Но затем ситуация обсуждалась вместе. Собрание пройдет в начале марте, как и планировалось", - подчеркнул министр.
Министр также добавил, что "коронавирус оказал влияние на цены на нефть - свыше 10%, но сейчас ситуация стабилизируется".
"Ситуация меняется, мы в начале марта, встретившись в Вене, обсудим этот вопрос. Технический комитет уже встретился, дал некоторые рекомендации. На министерской встрече также будут рассмотрены эти вопросы, задача комитета состоит только в рекомендациях", - заключил он.
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Распространение нового коронавирусаЦены на нефтьАзербайджанЭкономика
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