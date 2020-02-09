В Сочи ожидается мороз до минус 11 градусов

В Сочи в течение недели была нестабильная дождливая погода. При этом жителей и туристов предупреждали о возможных происшествиях из-за налипания мокрого снега в горной и предгорной части, сильного ветра, гололедицы, подъёма уровня воды в реках. К выходным осадки прекратились и сменились холодами.