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В Сочи ожидается мороз до минус 11 градусов
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РИА Новости

В Сочи ожидается мороз до минус 11 градусов

12:47 09.02.2020 (обновлено: 14:29 09.02.2020)
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЗима в Сочи
Зима в Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
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Зима в Сочи. Архивное фото
СОЧИ, 9 фев - РИА Новости. Мороз до минус 11 градусов ожидается в Сочи в воскресенье, сообщает администрация города.
В Сочи в течение недели была нестабильная дождливая погода. При этом жителей и туристов предупреждали о возможных происшествиях из-за налипания мокрого снега в горной и предгорной части, сильного ветра, гололедицы, подъёма уровня воды в реках. К выходным осадки прекратились и сменились холодами.
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"В первой половине дня 9 февраля в прибрежной зоне Сочи ​ожидается сильный мороз, температура воздуха местами достигнет минус 11 градусов", - говорится в сообщении.
Спасатели рекомендуют жителям и гостям курорта принять все меры предосторожности и сохранности своего имущества, воздержаться от выхода в горы.
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ТуризмНовости - ТуризмСочиОбщество
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