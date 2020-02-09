В Сочи ожидается мороз до минус 11 градусов

СОЧИ, 9 фев - РИА Новости. Мороз до минус 11 градусов ожидается в Сочи в воскресенье, сообщает администрация города.
В Сочи в течение недели была нестабильная дождливая погода. При этом жителей и туристов предупреждали о возможных происшествиях из-за налипания мокрого снега в горной и предгорной части, сильного ветра, гололедицы, подъёма уровня воды в реках. К выходным осадки прекратились и сменились холодами.
"В первой половине дня 9 февраля в прибрежной зоне Сочи ожидается сильный мороз, температура воздуха местами достигнет минус 11 градусов", - говорится в сообщении.
Спасатели рекомендуют жителям и гостям курорта принять все меры предосторожности и сохранности своего имущества, воздержаться от выхода в горы.