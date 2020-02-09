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Власти заявили о полном обеспечении Уханя продовольствием
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РИА Новости

Власти заявили о полном обеспечении Уханя продовольствием

12:42 09.02.2020
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© REUTERS / China DailyУханьский Международный выставочном центре, который был преобразован в импровизированную больницу для приема пациентов с легкими симптомами, вызванными новым коронавирусом, в Ухане, провинция Хубэй, Китай
Уханьский Международный выставочном центре, который был преобразован в импровизированную больницу для приема пациентов с легкими симптомами, вызванными новым коронавирусом, в Ухане, провинция Хубэй, Китай
© REUTERS / China Daily
Уханьский Международный выставочном центре, который был преобразован в импровизированную больницу для приема пациентов с легкими симптомами, вызванными новым коронавирусом, в Ухане, провинция Хубэй, Китай
ПЕКИН, 9 фев – РИА Новости. Город Ухань и провинция Хубэй, которые стали очагом распространения короновирусной инфекции, в полной мере обеспечены продовольствием, в Ухане открылись 14 овощных открытых рынков, заявил на пресс-конференции в воскресенье представитель министерства коммерции Китая Ван Бинь.
"В последние несколько дней рынок товаров первой необходимости в провинции Хубэй в целом устойчивый, уровень складских запасов стабилизировался, цены продолжили падать. Нынешние запасы риса, лапши, растительного масла, мяса птицы, молочной продукции могут обеспечить бесперебойные поставки по всей провинции в течение 10-15 дней, свинины и яиц – около 5 дней, овощей – на 3 дня поставок", - сообщил Ван Бинь.
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Он призвал не паниковать при словах 3-5 дней, так как каждый день складские запасы пополняются.
Представитель ведомства отметил, что объем продаж на двух крупнейших оптовых рынках только за 7 февраля достиг 3 тысяч тонн, по сравнению с предыдущим днями значительный прирост.
Ван Бинь отметил также, что городские власти Уханя активно содействуют постепенному возобновлению работы фермерских рынков и организуют работы уличных рынков, так, по состоянию на 8 февраля, в городе уже начали функционировать 14 уличных рынков.
Помимо этого, в городе также действует система, когда в супермаркет можно отправить заказ через соцсеть WeChat и забрать его в магазине на следующий день.
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Город Ухань с 23 января фактически изолирован из-за вспышки коронавируса, транспортное сообщение в городе приостановлено, включая метро, автобусы, паромы, в город не впускают автобусы и водный транспорт, вылеты из аэропорта и отправления с железнодорожных станций также отменены, власти города и страны рекомендуют не ездить туда и не выезжать из города без особых причин. Схожие меры предприняты еще в нескольких городах провинции Хубэй. Тем не менее, поставки продовольствия и товаров первой необходимости сюда поступают со всей страны через специальные "зеленые каналы".
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Распространение нового коронавирусаМинистерство коммерции КНРКитайУханьВ мире
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