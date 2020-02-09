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В сочинской школе потушили пожар
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РИА Новости

В сочинской школе потушили пожар

12:35 09.02.2020
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© РИА Новости / Максим БогодвидСотрудники МЧС во время пожарно-тактических учений
Сотрудники МЧС во время пожарно-тактических учений
© РИА Новости / Максим Богодвид
СОЧИ, 9 фев - РИА Новости. Спасатели потушили пожар в школе в Адлерском районе Сочи, никто не пострадал, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Утром в воскресенье диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре в школе на улице Ульянова в Адлерском районе Сочи. Прибывшие на место пожарные выяснили, что огонь охватил 200 квадратных метров в цокольном этаже здания.
Сотрудник МЧС
05:06
В центре Петербурга ликвидировали пожар в складском здании
"В 11.46 ликвидация (пожара)", - говорится в сообщении МЧС.
Уточняется, что пострадавших в результате пожара нет.
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СочиПроисшествия
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