В сочинской школе потушили пожар

СОЧИ, 9 фев - РИА Новости. Спасатели потушили пожар в школе в Адлерском районе Сочи, никто не пострадал, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Утром в воскресенье диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре в школе на улице Ульянова в Адлерском районе Сочи. Прибывшие на место пожарные выяснили, что огонь охватил 200 квадратных метров в цокольном этаже здания.
"В 11.46 ликвидация (пожара)", - говорится в сообщении МЧС.
Уточняется, что пострадавших в результате пожара нет.