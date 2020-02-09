В сочинской школе потушили пожар

Утром в воскресенье диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре в школе на улице Ульянова в Адлерском районе Сочи. Прибывшие на место пожарные выяснили, что огонь охватил 200 квадратных метров в цокольном этаже здания.