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2020-02-09T12:35+0300
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В Москве один человек погиб в ДТП на Калужском шоссе
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РИА Новости

В Москве один человек погиб в ДТП на Калужском шоссе

12:35 09.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Автомобиль врезался в фонарный столб на Калужском шоссе в Москве, в результате погиб пассажир, сообщает столичная Госавтоинспекция в Twitter.
ДТП произошло на 31-м километре Калужского шоссе в сторону области.
"Водитель не справился с управлением, совершил наезд на мачту городского освещения. В результате ДТП один человек погиб", - говорится в сообщении.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичной Госавтоинспекции, жертвой аварии стал пассажир автомобиля.
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