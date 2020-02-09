В Москве один человек погиб в ДТП на Калужском шоссе

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Автомобиль врезался в фонарный столб на Калужском шоссе в Москве, в результате погиб пассажир, сообщает столичная Госавтоинспекция в Twitter.
ДТП произошло на 31-м километре Калужского шоссе в сторону области.
"Водитель не справился с управлением, совершил наезд на мачту городского освещения. В результате ДТП один человек погиб", - говорится в сообщении.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичной Госавтоинспекции, жертвой аварии стал пассажир автомобиля.
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