Назвавшая себя русской украинкой Поклонская заказала генетический тест

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Наталья Поклонская сообщила, что заказала тест в одной из московских клиник для исследования своего происхождения и генетических корней.
Поклонская рассказала, что недавно заявила, что является "русской украинкой" и это вызвало общественное обсуждение.
"Решила развеять мифы вокруг себя и заказала генетический тест в одной из московских клиник. Это исследование происхождения и генетических корней человека. ДНК бережно хранит всю информацию о человеке - как прокурорский архив, где "все ходы записаны". И скоро главная загадка будет раскрыта", - написала Поклонская на своей странице в Facebook.
Она подчеркнула, что гордится своими предками. "Теперь узнаем, какая кровь во мне намешана", - подчеркнула депутат.