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Назвавшая себя русской украинкой Поклонская заказала генетический тест
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РИА Новости

Назвавшая себя русской украинкой Поклонская заказала генетический тест

12:24 09.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкНаталья Поклонская
Наталья Поклонская
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Наталья Поклонская. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Наталья Поклонская сообщила, что заказала тест в одной из московских клиник для исследования своего происхождения и генетических корней.
Поклонская рассказала, что недавно заявила, что является "русской украинкой" и это вызвало общественное обсуждение.

"Решила развеять мифы вокруг себя и заказала генетический тест в одной из московских клиник. Это исследование происхождения и генетических корней человека. ДНК бережно хранит всю информацию о человеке - как прокурорский архив, где "все ходы записаны". И скоро главная загадка будет раскрыта", - написала Поклонская на своей странице в Facebook.

Она подчеркнула, что гордится своими предками. "Теперь узнаем, какая кровь во мне намешана", - подчеркнула депутат.
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Наталья ПоклонскаяГосдума РФРоссияОбщество
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