В Москве прошла панихида по Колчаку по случаю 100-летия гибели

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. В Москве почтили память руководителя Белого движения в годы Гражданской войны адмирала Александра Колчака: в столичном храме Покрова Богоматери в Красном селе была совершена панихида, сообщили РИА Новости в Союз потомков галлиполийцев.
"Человек умер, защищая идеалы старой России, в рамках которых Церковь не была отделена от государства и вера являлась основным идейным, нравственным стержнем для жизни народа – и естественно, что даже политический деятель, такой как Колчак, умирая за эти идеалы, остался в памяти верующих людей", - сказал РИА Новости священнослужитель Покровского храма священник Михаил Асмус.
Панихида, по его словам, была совершена по инициативе потомков русской белой эмиграции, которые сейчас либо на временной, либо на постоянной основе проживают в России. Кроме того, он напомнил, что в Доме русского зарубежья накануне открылась выставка, где представлен архив Колчака.
Александр Васильевич Колчак (1874-1920) - русский военный и политический деятель, флотоводец, ученый-океанограф, полярный исследователь. Во время Гражданской войны был одним из лидеров Белого движения, занимал пост верховного главнокомандующего Русской армией, а также с ноября 1918 по апрель 1920 года временную должность "верховного правителя России". В ночь с 6 на 7 февраля 1920 года он был расстрелян по постановлению Иркутского военно-революционного комитета.