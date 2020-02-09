В Москве прошла панихида по Колчаку по случаю 100-летия гибели

"Человек умер, защищая идеалы старой России, в рамках которых Церковь не была отделена от государства и вера являлась основным идейным, нравственным стержнем для жизни народа – и естественно, что даже политический деятель, такой как Колчак, умирая за эти идеалы, остался в памяти верующих людей", - сказал РИА Новости священнослужитель Покровского храма священник Михаил Асмус.