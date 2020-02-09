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В ялтинский суд подали иск об изъятии моржей из "китовой тюрьмы"
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РИА Новости

В ялтинский суд подали иск об изъятии моржей из "китовой тюрьмы"

12:21 09.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
ВЛАДИВОСТОК, 9 фев - РИА Новости. Амурская бассейновая природоохранная прокуратура направила в суд Ялты иск об изъятии у компании "Акватория" и передаче в госсобственность моржей, которые ранее жили в приморской "китовой тюрьме", заявил РИА Новости руководитель организации "Эковахта Сахалина" Дмитрий Лисицын.
Представитель Росприроднадзора ранее рассказал агентству, что две компании - "Океанариум ДВ" и "Сочинский дельфинарий" - в 2018 году отловили шесть детенышей моржей и продали их компании "Акватория", которая запросила у Росприроднадзора разрешение на экспорт животных из РФ в Китай. Возраст животных на момент отлова не мог превышать 10 месяцев. Амурская бассейновая природоохранная прокуратура подтвердила, что "добыча моржей осуществлена в нарушение требований закона", и отметила, что их продажа незаконна. Позже ведомство сообщало, что моржей после их продажи "Акватории" отправили в Крым в Ялту. В компании подтвердили факт покупки животных.
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"Эковахта Сахалина" наконец получила из Генпрокуратуры ответ, в котором говорится, что прокуратура направила иск в Ялтинский городской суд об истребовании из незаконного владения ООО "Акватория" шести моржат и передаче их в собственность РФ. До рассмотрения иска прокуратура требует принять обеспечительные меры в виде наложения ареста на животных", - сообщил Лисицын.
Он также предоставил РИА Новости копию ответа Генпрокуратуры с информацией об иске.
В 2018 году в "китовой тюрьме" в приморской бухте Средняя нашли 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров. Животных выловили незаконно и планировали продать в Китай. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. К решению проблемы подключился президент РФ Владимир Путин - он поручил профильными министерствам вместе с учеными решить судьбу животных. Операция по выпуску белух и косаток из "китовой тюрьмы" началась в июне 2019 года. Первую партию из двух косаток и шести белух выпустили в Охотское море 27 июня, 10 ноября в Японском море выпустили последних белух.
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КрымПриморский крайОбщество
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