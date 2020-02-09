Сеул ужесточит досмотр приезжих из стран, где есть зараженные вирусом

СЕУЛ, 9 фев - РИА Новости. Южная Корея ужесточит карантинный досмотр для приезжих из всех основных регионов, где есть зараженные новым коронавирусом , и рассмотрит возможность запрета на въезд из других районов КНР , помимо провинции Хубэй, сообщил премьер-министр страны Чон Се Гюн.

"Мы усилим карантинный досмотр в отношении въезжающих в страну из других основных регионов, помимо Китая, где обнаружили случаи заражения коронавирусом, мы передадим данные о путешественниках в медицинские учреждения, чтобы в самом начале обнаружить потенциальных зараженных. Также, в зависимости от ситуации, мы рассмотрим возможность запретить въезд из других районов КНР, где появилось много подтвержденных зараженных", - сообщил премьер-министр.

Южная Корея уже запретила въезд всем иностранцам, посетившим в последние две недели провинцию Хубэй.

Чон Се Гюн также добавил, что правительство с 12 февраля запустит в действие специальное приложение на смартфонах, где приезжающие в Южную Корею смогут самостоятельно получить консультацию о коронавирусе и мониторить свое состояние здоровья.

Ранее сообщалось, что в Южной Корее зарегистрировали 25 случаев заражения коронавирусом. Один из них заразился в Японии, еще два - в Сингапуре и один - в Таиланде. Три пациента выздоровели и были выписаны. Сейчас на лечении находятся 22 человека, еще 960 человек проходят проверку.