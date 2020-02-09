Британия эвакуировала из Уханя еще более 200 человек

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Самолет, на котором находятся более 200 человек, включая граждан Самолет, на котором находятся более 200 человек, включая граждан Великобритании , в воскресенье утром прибыл на базу британских ВВС в Оксфордшире из китайского города Ухань - эпицентра вспышки коронавируса , заявил глава МИД Великобритании Доминик Рааб

"Наш рейс из Уханя приземлился на базе ВВС Brize Norton. Мы привезли 105 граждан Великобритании и членов их семей и 95 европейцев и членов их семей. На борту также присутствовала команда из 13 служащих и медиков, которые позаботились о том, чтобы рейс смог взлететь", - сообщил он в Twitter

В субботу официальный представитель правительства Великобритании сообщил, что "последний рейс, на борту которого находятся более 200 пассажиров, вылетел из Уханя". Как сообщает телеканал Sky News, всех прибывших из Уханя британцев поместят на карантин в гостинице Kents Hill Park.

Ранее Британия эвакуировала из китайского Уханя 83 человека. Прибывших поместили на карантин в одном из медицинских комплексов в населенном пункте Уиррал. Еще одна группа британских граждан из 11 человек вернулась на родину из китайского Уханя французским бортом. По прилету они также были помещены на 14-дневный карантин в одной из больниц.