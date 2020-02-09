В Хубэй на борьбу с коронавирусом прибыли около 12 тысяч медиков

ПЕКИН, 9 фев – РИА Новости. Почти 12 тысяч медиков со всего Китая прибыли в провинцию Хубэй на борьбу со вспышкой пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, заявил на пресс-конференции в воскресенье официальный представитель госкомитета по здравоохранению КНР Ми Фэн.
"По состоянию на данный момент, госкомитет по здравоохранению уже направил в провинцию Хубэй 11 921 медика", - сообщил Ми Фэн.
Он отметил, что во многом благодаря их бесстрашию и бескорыстию Китай уверен в своей способности победить заболевание, которое уже унесло жизни более 800 человек.
Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Более 190 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. К настоящему моменту только в Китае от заболевания скончались 811 человек, в их числе два иностранца, число подтвержденных случаев заражения превысило 37,1 тысячи.
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