В России не выявили новых случаев заболевания коронавирусом

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, по последним данным, в России не выявлено, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
"В результате проводимого мониторинга на территории Российской Федерации выявлены 2 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией среди прибывших граждан КНР, новых случаев заболеваний не зарегистрировано", - говорится в сообщении.
Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Более 190 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. К настоящему моменту только в Китае от заболевания скончались 811 человек, в их числе два иностранца, число подтвержденных случаев заражения превысило 37,1 тысячи. На территории РФ, по данным Роспотребнадзора, выявлены два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией - среди прибывших граждан КНР.
Вчера, 14:35Скорость распространения нового коронавируса