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В России не выявили новых случаев заболевания коронавирусом
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РИА Новости

В России не выявили новых случаев заболевания коронавирусом

11:51 09.02.2020 (обновлено: 12:02 09.02.2020)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСотрудник городской больницы №3 Екатеринбурга во время перевозки граждан КНР в центр наблюдения на базе санатория "Бодрость" в Свердловской области
Сотрудник городской больницы №3 Екатеринбурга во время перевозки граждан КНР в центр наблюдения на базе санатория Бодрость в Свердловской области
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник городской больницы №3 Екатеринбурга во время перевозки граждан КНР в центр наблюдения на базе санатория "Бодрость" в Свердловской области
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, по последним данным, в России не выявлено, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

"В результате проводимого мониторинга на территории Российской Федерации выявлены 2 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией среди прибывших граждан КНР, новых случаев заболеваний не зарегистрировано", - говорится в сообщении.

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Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Более 190 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. К настоящему моменту только в Китае от заболевания скончались 811 человек, в их числе два иностранца, число подтвержденных случаев заражения превысило 37,1 тысячи. На территории РФ, по данным Роспотребнадзора, выявлены два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией - среди прибывших граждан КНР.
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Распространение нового коронавирусаЗдоровье - ОбществоРоспотребнадзорРоссияОбщество
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