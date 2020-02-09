Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-09T12:04+0300
https://ria.ru/20200209/1564452299.html
СМИ: число заболевших коронавирусом на Diamond Princess выросло до 70
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/2/6/1564310478_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_281216fa296441d150c9309504c2ead7.jpg
РИА Новости

СМИ: число заболевших коронавирусом на Diamond Princess выросло до 70

11:49 09.02.2020 (обновлено: 12:04 09.02.2020)
1624
© REUTERS / Kim Kyung-HoonКруизное судно Diamond Princess
Круизное судно Diamond Princess
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
Круизное судно Diamond Princess. Архивное фото
ТОКИО, 9 фев – РИА Новости. Еще у шести человек с круизного судна Diamond Princess, которое стоит на рейде близ порта Йокогама, обнаружена положительная реакция на новую коронавирусную инфекцию, сообщил новостной портал AbemaNews.
Ранее сообщалось, что у 64 пассажиров и членов экипажа обнаружен новый тип коронавируса. Таким образом, число заболевших новой коронавирусной инфекцией на судне возросло до 70. Заболевших отправляют на берег и госпитализируют. Еще семь человек пожаловались на плохое самочувствие и также были госпитализированы, о наличии у ник коронавируса не сообщается. У двоих из них состояние оценивается как тяжелое. Кроме того, по данным портала, еще у нескольких человек на судне температура.
Круизное судно Diamond Princess в Йокогаме
Вчера, 07:31
Посольство поддерживает контакт с россиянами на Diamond Princess
Ранее сообщалось, что у 64 пассажиров и членов экипажа обнаружен новый тип коронавируса. Таким образом, число заболевших новой коронавирусной инфекцией на судне возросло до 70. Кроме того, поступила информация, что еще 100 человек жалуются на плохое самочувствие. Это может быть вызвано не новой коронавирусной инфекцией, но заболеваниями, свойственными пожилым людям: большинству пассажиров на лайнере около 70 лет. У многих закончились лекарства, взятые с собой на время путешествия. Власти Японии в воскресенье заявили, что рассматривают вопрос о доставке лекарств, в том числе и с использованием вертолета.
Круизное судно Diamond Princess c понедельника встало на рейд у японского порта Йокогама после того, как стало известно, что у одного из пассажиров был выявлен новый тип коронавируса. Судно вышло из Йокогамы 20 января и направилось по маршруту Кагосима – Гонконг – Окинава и должно было в понедельник вернуться в Йокогаму. Однако выяснилось, что один из пассажиров, 80-летний житель Гонконга, который в Гонконге сошел на берег, был заражен новым типом коронавируса. К понедельнику несколько пассажиров стали жаловаться на недомогание. Власти Японии приняли решение задержать судно на рейде и провести обследование всех 3700 пассажиров и членов экипажа. На судне находятся 24 гражданина России, в том числе, двое детей.
Скорость распространения нового коронавируса
Вчера, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 811 человек, заражены почти 37,2 тысячи.
121503
Обсудить 1
Diamond PrincessРаспространение нового коронавирусаВОЗКитайЯпонияУханьВ мире
Рекомендуем
Обследование пациента с использованием позитронно-эмиссионного томографа
Онколог назвал основной продукт, способствующий развитию рака
Банкноты номиналом 2000 рублей и монеты номиналом 5 рублей
ЦБ снизил ключевую ставку. Что будет с рублем, ипотекой и вкладами
Автомобиль скорой помощи в Казахстане
Восемь человек погибли в массовой драке на юге Казахстана
На территории нефтегазовой компании PGNiG, Польша
Варшава обвиняет: "Газпром" обесценил польскую газовую госкомпанию
Тяжелая огнемётная система залпового огня ТОС-1а Солнцепек во время динамической экспозиции на выставке Армия России – завтра в рамках IV Международного военно-технического форума «Армия-2018 в Кубинке
"Испугаться не успеешь": пять типов боеприпасов, не оставляющих шансов
Сотрудники похоронного бюро в защитных костюмах проводят дезинфекцию в городе Ухань в провинции Хубэй
Число погибших от коронавируса превысило число жертв за эпидемию SARS
Кольцо Девы Марии в Перудже
Как ученые решают загадку Святого кольца из Перуджи
Самолет Airbus A380 авиакомпании China Southern Airlines
Экс-летчик оценил сообщения об увольнении российских пилотов в Китае
Массовые беспорядки в Казахстане
Покинувшие Казахстан из-за беспорядков граждане возвращаются домой
Сгоревшее авто в селе Масанчи
МВД Казахстана назвало причину массовых беспорядков
Отправка гуманитарной помощи в Китай
Китай поблагодарил Россию за доставку гуманитарного груза в Ухань
Круизный лайнер World Dream отправлен на карантин в Гонконге
СМИ сообщили о завершении карантина на лайнере World Dream в Гонконге
Главное здание Совета Европы в Страсбурге
В МИД Украины разочарованы новой санкционной процедурой Совета Европы
Флаги России и Японии
Россия шесть лет предлагает Японии ввести безвизовый режим
Актер Джеки Чан
Джеки Чан пообещал миллион юаней создателю лекарства от коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:59В Симферополе нашли тело семилетнего ребенка
12:52Россия не получала от Польши предложений по открытию архивов о войне
12:51Иран сообщил об отражении "самой масштабной" кибератаки
12:50В Баку рассказали о влиянии коронавируса на цены на нефть
12:47В Сочи ожидается мороз до минус 11 градусов
12:44МИД назвал планы по установке памятника власовцам в Праге глумлением
12:42Власти заявили о полном обеспечении Уханя продовольствием
12:40Южная Корея подтвердила 27-й случай заражения коронавирусом
12:35В сочинской школе потушили пожар
12:35В Москве один человек погиб в ДТП на Калужском шоссе
12:31В Петербурге арестовали политолога по делу о мошенничестве
12:24Назвавшая себя русской украинкой Поклонская заказала генетический тест
12:21В ялтинский суд подали иск об изъятии моржей из "китовой тюрьмы"
12:16Сеул ужесточит досмотр приезжих из стран, где есть зараженные вирусом
12:15Британия эвакуировала из Уханя еще более 200 человек
12:10Назарбаева призвала наказать провокаторов после массовых беспорядков
12:05Польша подтвердила курс на искажение истории, заявили в МИД России
12:00Умер актер из "Звездного пути" Кевин Конуэй
11:54В Хубэй на борьбу с коронавирусом прибыли около 12 тысяч медиков
11:51В России не выявили новых случаев заболевания коронавирусом
Лента новостейМолния