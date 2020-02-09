СМИ: число заболевших коронавирусом на Diamond Princess выросло до 70

ТОКИО, 9 фев – РИА Новости. Еще у шести человек с круизного судна Еще у шести человек с круизного судна Diamond Princess , которое стоит на рейде близ порта Йокогама, обнаружена положительная реакция на новую коронавирусную инфекцию, сообщил новостной портал AbemaNews

Ранее сообщалось, что у 64 пассажиров и членов экипажа обнаружен новый тип коронавируса. Таким образом, число заболевших новой коронавирусной инфекцией на судне возросло до 70. Заболевших отправляют на берег и госпитализируют. Еще семь человек пожаловались на плохое самочувствие и также были госпитализированы, о наличии у ник коронавируса не сообщается. У двоих из них состояние оценивается как тяжелое. Кроме того, по данным портала, еще у нескольких человек на судне температура.

Ранее сообщалось, что у 64 пассажиров и членов экипажа обнаружен новый тип коронавируса. Таким образом, число заболевших новой коронавирусной инфекцией на судне возросло до 70. Кроме того, поступила информация, что еще 100 человек жалуются на плохое самочувствие. Это может быть вызвано не новой коронавирусной инфекцией, но заболеваниями, свойственными пожилым людям: большинству пассажиров на лайнере около 70 лет. У многих закончились лекарства, взятые с собой на время путешествия. Власти Японии в воскресенье заявили, что рассматривают вопрос о доставке лекарств, в том числе и с использованием вертолета.

Круизное судно Diamond Princess c понедельника встало на рейд у японского порта Йокогама после того, как стало известно, что у одного из пассажиров был выявлен новый тип коронавируса. Судно вышло из Йокогамы 20 января и направилось по маршруту Кагосима – Гонконг – Окинава и должно было в понедельник вернуться в Йокогаму. Однако выяснилось, что один из пассажиров, 80-летний житель Гонконга, который в Гонконге сошел на берег, был заражен новым типом коронавируса. К понедельнику несколько пассажиров стали жаловаться на недомогание. Власти Японии приняли решение задержать судно на рейде и провести обследование всех 3700 пассажиров и членов экипажа. На судне находятся 24 гражданина России, в том числе, двое детей.