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Мишустин поздравил работников гражданской авиации с праздником
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РИА Новости

Мишустин поздравил работников гражданской авиации с праздником

11:48 09.02.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов гражданской авиации с профессиональным праздником, отметив их добросовестность и самоотдачу, телеграмма опубликована на сайте кабмина.
В России 9 февраля отмечается день отечественной гражданской авиации. В этот день в 1923 году Совет Труда и Обороны РСФСР принял постановление "О возложении технического надзора за воздушными линиями на Главное управление воздушного флота и об организации Совета по гражданской авиации". В мае 1922 года в советской России открылись полеты по первой международной авиалинии Москва-Кенигсберг, позже эту авиалинию продлили до Берлина. В марте 1923 года было создано Российское общество Добровольного воздушного флота — "Добролет", которое стало родоначальником Аэрофлота.
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Володин поздравил с праздником работников гражданской авиации
"Уважаемые друзья! Примите мои поздравления с Днём гражданской авиации. Хочу выразить искреннюю благодарность всем, кто посвятил себя этой непростой профессии", - отмечается в телеграмме Мишустина.
Он подчеркнул, что работники авиации заботятся о безопасности пассажиров и прилагают все усилия, чтобы они могли с комфортом добраться в любую точку мира. Премьер отметил, что за привычной фразой "полёт проходит в штатном режиме" стоит труд огромного числа специалистов в воздухе и на земле. По его словам, лётчики и бортпроводники, инженеры, бортмеханики и диспетчеры работают добросовестно, ответственно и с полной самоотдачей.
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"Сегодня перед авиационным комплексом стоит целый ряд масштабных задач. Среди них – совершенствование наземной, аэропортной инфраструктуры, увеличение объёма внутренних и международных перевозок, повышение качества работ. От эффективности этой работы во многом зависит рост отечественной экономики", - полагает премьер.
Он выразил особую признательность ветеранам гражданской авиации, чей опыт помогает сохранить её традиции и воспитать высококвалифицированных специалистов, которыми можно по-настоящему гордиться.
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ДобролетМихаил МишустинАэрофлотРоссияОбщество
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