В Сочи произошло возгорание на цокольном этаже школы

СОЧИ, 9 фев - РИА Новости. Пожарные в Адлерском районе Сочи тушат возгорание на цокольном этаже школы, охватившее 200 квадратных метров, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Отмечается, что в 10.30 в воскресенье диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России поступило сообщение о пожаре в школе на улице Ульянова.
"Установлено, что произошло возгорание в цокольном этаже. Локализация пожара на площади 200 квадратных метров. Эвакуация не проводилась", - говорится в сообщении.