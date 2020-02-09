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В Сочи произошло возгорание на цокольном этаже школы
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РИА Новости

В Сочи произошло возгорание на цокольном этаже школы

11:43 09.02.2020
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© РИА Новости / Кирилл БрагаСотрудник противопожарной службы
Сотрудник противопожарной службы
© РИА Новости / Кирилл Брага
Сотрудник противопожарной службы . Архивное фото
СОЧИ, 9 фев - РИА Новости. Пожарные в Адлерском районе Сочи тушат возгорание на цокольном этаже школы, охватившее 200 квадратных метров, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Отмечается, что в 10.30 в воскресенье диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России поступило сообщение о пожаре в школе на улице Ульянова.
"Установлено, что произошло возгорание в цокольном этаже. Локализация пожара на площади 200 квадратных метров. Эвакуация не проводилась", - говорится в сообщении.
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СочиПроисшествия
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