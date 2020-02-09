СМИ сообщили о завершении карантина на лайнере World Dream в Гонконге

ПЕКИН, 9 фев – РИА Новости. Свыше 1,8 тысячи пассажиров и почти столько же членов экипажа круизного лайнера World Dream, помещенного под карантин в терминале Гонконга "Кай Так", уже в воскресенье смогут покинуть судно, так как случаев заражения новым типом коронавируса не выявлено, сообщает газета South China Morning Post.
Изданию удалось получить текст объявления, которое транслировалось на борту лайнера, из него следует, что "все образцы, взятые у членов экипажа, показали отрицательный результат на коронавирус, таким образом все санитарно-карантинные меры завершены".
Coronavirus: 3,600 passengers and crew members on World Dream cruise stranded in Hong Kong can finally leave ship after quarantine ends https://t.co/1aumdbNSy2— SCMP News (@SCMPNews) February 9, 2020
Отмечается, что на карантин судно попало из-за опасений, что члены экипажа могли вступать в контакт с пассажирами с предыдущего рейса, у которых нашли заболевание.
Лайнер покинул Гонконг 2 февраля с 1800 пассажирами на борту, членов экипажа на нем примерно столько же. В среду он вернулся в круизный терминал "Кай Так", где его и поместили на карантин. Дело в том, что у трех пассажиров этого же лайнера, которые были в путешествии с 19 по 24 января, диагностировали новый тип коронавируса, вместе с ними на борту тогда находились около 4 тысяч человек. Согласно первоначальному маршруту, World Dream в среду утром должен был причалить в порту Тайваня, однако власти острова запретили вход лайнера в порт города Гаосюн на юго-западе острова, и его перенаправили в Гонконг.
Большинство находящихся на борту – жители Гонконга, около 10% - иностранцы, но нет никого с материкового Китая. Как ранее сообщало генеральное консульство России в Гонконге, среди членов экипажа лайнера есть 4 гражданина РФ, их самочувствие нормальное, признаков инфицирования новым типом коронавируса нет.
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