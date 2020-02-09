СМИ сообщили о завершении карантина на лайнере World Dream в Гонконге

Лайнер покинул Гонконг 2 февраля с 1800 пассажирами на борту, членов экипажа на нем примерно столько же. В среду он вернулся в круизный терминал "Кай Так", где его и поместили на карантин. Дело в том, что у трех пассажиров этого же лайнера, которые были в путешествии с 19 по 24 января, диагностировали новый тип коронавируса, вместе с ними на борту тогда находились около 4 тысяч человек. Согласно первоначальному маршруту, World Dream в среду утром должен был причалить в порту Тайваня, однако власти острова запретили вход лайнера в порт города Гаосюн на юго-западе острова, и его перенаправили в Гонконг.