ООН должна участвовать в урегулировании в Афганистане, заявили в МИД

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. ООН должна участвовать в усилиях по налаживанию мирного процесса в Афганистане, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
"Убеждены, что участие ООН в усилиях по содействию мирному процессу является необходимым. Универсальная международная организация, одной из основных целей которой является поддержание мира и безопасности, может и должна играть активную роль в вопросе межафганского урегулирования", - сказал Кабулов.
"Особенно востребованным будет подключение ООН к координации международной помощи Афганистану на этапе постконфликтного восстановления страны", - добавил он.
США и талибы вели переговоры в течение нескольких месяцев в 2019 году. Представитель США по Афганистану Залмай Халилзад и делегация политического офиса талибов в Дохе по итогам восьми раундов переговоров согласовали проект договора о мире, который предусматривал прекращение огня, вывод из Афганистана иностранных войск и начало всеобщих межафганских переговоров о мире. Однако в сентябре после серии терактов, совершенных талибами в Кабуле и ряде других городов, жертвами которых стали и американские военные, президент Дональд Трамп распорядился прекратить переговоры с "Талибаном" и отменить подписание соглашения.
В середине января сообщалось, что талибы передали Халилзаду документ с предложениями по установлению временного режима прекращения огня в Афганистане сроком от семи до десяти дней. Представитель политофиса талибов в Катаре подтвердил возобновление переговоров между афганским радикальным движением и американской делегацией во главе с Халилзадом.