ООН должна участвовать в урегулировании в Афганистане, заявили в МИД

"Убеждены, что участие ООН в усилиях по содействию мирному процессу является необходимым. Универсальная международная организация, одной из основных целей которой является поддержание мира и безопасности, может и должна играть активную роль в вопросе межафганского урегулирования", - сказал Кабулов.

США и талибы вели переговоры в течение нескольких месяцев в 2019 году. Представитель США по Афганистану Залмай Халилзад и делегация политического офиса талибов в Дохе по итогам восьми раундов переговоров согласовали проект договора о мире, который предусматривал прекращение огня, вывод из Афганистана иностранных войск и начало всеобщих межафганских переговоров о мире. Однако в сентябре после серии терактов, совершенных талибами в Кабуле и ряде других городов, жертвами которых стали и американские военные, президент Дональд Трамп распорядился прекратить переговоры с "Талибаном" и отменить подписание соглашения.