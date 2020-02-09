ВВП Японии сократится из-за вспышки коронавируса, считают эксперты

Исследовательский институт Daiwa прогнозирует, что если инфекцию удастся остановить за три месяца, то спад ВВП составит 0,2%, прежде всего за счет сокращения туризма из Китая на 1 миллион человек. В денежном выражении это выльется в сумму 1 триллион иен (9,26 миллиарда долларов). Если же ситуация продлится год, то это приведет к сокращению ВВП на 0,9%.
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Ученые исследовательского института Номура пришли к выводу, что даже если ограничиться только спадом туризма в течение нескольких месяцев, это приведет к снижению ВВП на 0,14%, а если в течение года, то ВВП снизится на 0,45%.
НИИ страховой компании Meiji Yasuda считает, что если ситуация ограничится несколькими месяцами, то спад ВВП составит около 0,09%. Если же влияние растянется на год, то ВВП сократится на 0,18%.
При этом нельзя исключать, что если остановка работы японских предприятий в Китае примет затяжной характер, то влияние на японскую экономику окажется еще более тяжелым.
Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 811 человек, заражены почти 37,2 тысячи.
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