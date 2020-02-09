Китай поблагодарил Россию за доставку гуманитарного груза в Ухань

Ранее сообщалось, что самолет МЧС России в воскресенье доставил в китайский город Ухань гуманитарный груз, включающий медицинские препараты и средства индивидуальной защиты для жителей Китая. Как уточнили в МИД РФ, общий вес груза составил более 23 тонн.
"При передаче гуманитарной помощи китайские представители выразили искреннюю признательность российской стороне за оказываемое содействие в борьбе с эпидемией", - отметили в МИД РФ.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 811 человек, заражены почти 37,2 тысячи.
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