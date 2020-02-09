Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-09T11:13+0300
https://ria.ru/20200209/1564451374.html
Китай поблагодарил Россию за доставку гуманитарного груза в Ухань
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/09/1564451255_0:0:1920:1080_1036x0_80_0_0_8011f52f1f56218bbf7e71de012421f6.jpg
РИА Новости

Китай поблагодарил Россию за доставку гуманитарного груза в Ухань

11:13 09.02.2020
1439
© Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанкОтправка гуманитарной помощи в Китай
Отправка гуманитарной помощи в Китай
© Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
Отправка гуманитарной помощи в Китай
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Китайские представители выразили признательность российской стороне за доставку в Ухань гуманитарного груза, включающего медицинские средства индивидуальной защиты, нехватка которых ощущается в пострадавших районах Китая, сообщает министерство иностранных дел РФ.
Ранее сообщалось, что самолет МЧС России в воскресенье доставил в китайский город Ухань гуманитарный груз, включающий медицинские препараты и средства индивидуальной защиты для жителей Китая. Как уточнили в МИД РФ, общий вес груза составил более 23 тонн.
"При передаче гуманитарной помощи китайские представители выразили искреннюю признательность российской стороне за оказываемое содействие в борьбе с эпидемией", - отметили в МИД РФ.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 811 человек, заражены почти 37,2 тысячи.
Скорость распространения нового коронавируса
Вчера, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
3800010
Обсудить 2
Распространение нового коронавирусаМЧС РФКитайРоссияУханьВ мире
Рекомендуем
Круизное судно Diamond Princess
СМИ: число заболевших коронавирусом на Diamond Princess выросло до 70
Массовые беспорядки в Казахстане
Покинувшие Казахстан из-за беспорядков граждане возвращаются домой
Сгоревшее авто в селе Масанчи
МВД Казахстана назвало причину массовых беспорядков
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
ДНР прокомментировала призывы Киева закрыть представительства в Италии
Флаги России и Японии
Россия шесть лет предлагает Японии ввести безвизовый режим
Вид на остров Хоккайдо с острова Кунашир
Генконсул рассказал о перспективах сотрудничества России с Японией
Посол Российской Федерации в Республике Судан Желтов Владимир Филиппович
Российский посол рассказал о проекте плавучей АЭС для Судана
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Пушков прокомментировал слова Валенсы о требовании Польши репараций
Обследование пациента с использованием позитронно-эмиссионного томографа
Онколог назвал основной продукт, способствующий развитию рака
Банкноты номиналом 2000 рублей и монеты номиналом 5 рублей
ЦБ снизил ключевую ставку. Что будет с рублем, ипотекой и вкладами
Автомобиль скорой помощи в Казахстане
Восемь человек погибли в массовой драке на юге Казахстана
Измерение температуры тела мужчины на улице в городе Ухань, провинция Хубэй
Число новых случаев заражения коронавирусом вне Хубэя упало на 42,8%
На территории нефтегазовой компании PGNiG, Польша
Варшава обвиняет: "Газпром" обесценил польскую газовую госкомпанию
Актер Джеки Чан
Джеки Чан пообещал миллион юаней создателю лекарства от коронавируса
Сотрудники похоронного бюро в защитных костюмах проводят дезинфекцию в городе Ухань в провинции Хубэй
Число погибших от коронавируса превысило число жертв за эпидемию SARS
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:59В Симферополе нашли тело семилетнего ребенка
12:52Россия не получала от Польши предложений по открытию архивов о войне
12:51Иран сообщил об отражении "самой масштабной" кибератаки
12:50В Баку рассказали о влиянии коронавируса на цены на нефть
12:47В Сочи ожидается мороз до минус 11 градусов
12:44МИД назвал планы по установке памятника власовцам в Праге глумлением
12:42Власти заявили о полном обеспечении Уханя продовольствием
12:40Южная Корея подтвердила 27-й случай заражения коронавирусом
12:35В сочинской школе потушили пожар
12:35В Москве один человек погиб в ДТП на Калужском шоссе
12:31В Петербурге арестовали политолога по делу о мошенничестве
12:24Назвавшая себя русской украинкой Поклонская заказала генетический тест
12:21В ялтинский суд подали иск об изъятии моржей из "китовой тюрьмы"
12:16Сеул ужесточит досмотр приезжих из стран, где есть зараженные вирусом
12:15Британия эвакуировала из Уханя еще более 200 человек
12:10Назарбаева призвала наказать провокаторов после массовых беспорядков
12:05Польша подтвердила курс на искажение истории, заявили в МИД России
12:00Умер актер из "Звездного пути" Кевин Конуэй
11:54В Хубэй на борьбу с коронавирусом прибыли около 12 тысяч медиков
11:51В России не выявили новых случаев заболевания коронавирусом
Лента новостейМолния