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Число новых случаев заражения коронавирусом вне Хубэя упало на 42,8%
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РИА Новости

Число новых случаев заражения коронавирусом вне Хубэя упало на 42,8%

10:59 09.02.2020 (обновлено: 11:22 09.02.2020)
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© REUTERS / China DailyИзмерение температуры тела мужчины на улице в городе Ухань, провинция Хубэй
Измерение температуры тела мужчины на улице в городе Ухань, провинция Хубэй
© REUTERS / China Daily
Измерение температуры тела мужчины на улице в городе Ухань, провинция Хубэй
ПЕКИН, 9 фев — РИА Новости. Число новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV по всему Китаю, за исключением провинции Хубэй, в последнюю неделю снизилось почти на 43 процента, заявил представитель госкомитета по здравоохранению КНР Ми Фэн.
Согласно ежедневной статистике, за 3 февраля в Китае выявили 3235 заболевших, из них за пределами провинции Хубэй — 890, 4 февраля — 3887 и 731 соответственно, 5 февраля — 3694 и 707, 6 февраля — 3143 и 696, 7 февраля — 3399 и 558, 8 февраля — 2656 и 509.
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По словам Ми Фэна, положительная динамика "демонстрирует эффективность предпринимаемых повсеместно строгих мер профилактики и контроля за распространением заболевания".

Эпидемия вирусной пневмонии

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в густонаселенном городе Ухань, провинция Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. По последним данным, число зараженных по всему миру превысило 37,5 тысячи, умерли 813 человек, 2152 пациента выздоровели. Самая сложная ситуация в Китае, однако вирус проник и в другие страны, в том числе Россию (двое заболевших, оба — граждане КНР).
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Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Заболевание передается воздушно-капельным путем, а также через прикосновение грязными руками к глазам. Среди основных симптомов — сухой кашель, затрудненное дыхание вплоть до дыхательной недостаточности, повышенная температура тела, слабость. Однако в некоторых случаях болезнь проходит без пневмонии, лишь сопровождается редким сухим кашлем и невысокой температурой, но даже со слабовыраженными симптомами больной может заразить других.
Для борьбы с распространением вируса правительство России приняло решение закрыть участки границы с КНР на Дальнем Востоке, ограничить пересечение границы с Монголией, отменить рабочие визы для граждан Китая, эвакуировать из провинции Хубэй находящихся там россиян, приостановить авиаперелеты в Китай, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. С 3 февраля РЖД прекратили железнодорожное сообщение с Китаем.
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Вчера, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаХубэйКитайВ мире
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