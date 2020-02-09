Российский посол рассказал о проекте плавучей АЭС для Судана

"Интерес к этой теме вполне понятен, в том числе с учетом строительства российскими атомщиками традиционной наземной АЭС в соседнем Египте. Отмечу, что проект с плавучим энергоблоком для Судана находится лишь на самом начальном этапе согласования. В этом деле должны быть проработаны в комплексе многие аспекты – технического, правового, наконец, инвестиционно-финансового порядка. Все это довольно сложно и затратно и в обычных условиях, а в нынешних суданских реалиях и вовсе непросто. Тем не менее, интерес к этому проекту у суданской стороны сохраняется", - сказал дипломат.