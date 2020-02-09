Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-09T11:08+0300
https://ria.ru/20200209/1564450562.html
Российский посол рассказал о проекте плавучей АЭС для Судана
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/09/1564450349_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_7e2df1bd43fffc2d0425b864657301c7.jpg
РИА Новости

Российский посол рассказал о проекте плавучей АЭС для Судана

10:24 09.02.2020 (обновлено: 11:08 09.02.2020)
1144
© Фото : Посольство Российской Федерации в Республике СуданПосол Российской Федерации в Республике Судан Желтов Владимир Филиппович
Посол Российской Федерации в Республике Судан Желтов Владимир Филиппович
© Фото : Посольство Российской Федерации в Республике Судан
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Проект по строительству Россией для Судана плавучего атомного энергоблока находится лишь на самом начальном этапе согласования, должны быть проработаны много деталей, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в стране Владимир Желтов.
"Интерес к этой теме вполне понятен, в том числе с учетом строительства российскими атомщиками традиционной наземной АЭС в соседнем Египте. Отмечу, что проект с плавучим энергоблоком для Судана находится лишь на самом начальном этапе согласования. В этом деле должны быть проработаны в комплексе многие аспекты – технического, правового, наконец, инвестиционно-финансового порядка. Все это довольно сложно и затратно и в обычных условиях, а в нынешних суданских реалиях и вовсе непросто. Тем не менее, интерес к этому проекту у суданской стороны сохраняется", - сказал дипломат.
Военнослужащие дежурят на одной из улиц Хартума
10:03
Судан заинтересован в развитии ВТС с Россией
В 2017 году Россия и Судан подписали соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях, а также соглашение о развитии проекта сооружения АЭС на территории Судана. В ноябре 2017 года экс-президент Судана Омар аль-Башир заявил в интервью РИА Новости в рамках своего визита в Россию, что Судан рассчитывает на строительство в стране плавучей АЭС, а затем и основной атомной станции на 1,2 тысячи мегаватт в рамках сотрудничества с РФ по мирному атому.
В 2019 году в городе Певек на Чукотке начала работу первая в мире плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) "Академик Ломоносов". ПАТЭС оснащена двумя реакторными установками ледокольного типа КЛТ-40С, которые способны вырабатывать до 70 МВт электроэнергии и 50 Гкал/ч тепловой энергии, что достаточно для обеспечения энергопотребления города с населением около 100 тысяч человек.
Читайте полный текст интервью>>
1911003
Обсудить 0
СуданРоссияВ мире
Рекомендуем
Массовые беспорядки в Казахстане
Покинувшие Казахстан из-за беспорядков граждане возвращаются домой
Обследование пациента с использованием позитронно-эмиссионного томографа
Онколог назвал основной продукт, способствующий развитию рака
Флаги России и Японии
Россия шесть лет предлагает Японии ввести безвизовый режим
Банкноты номиналом 2000 рублей и монеты номиналом 5 рублей
ЦБ снизил ключевую ставку. Что будет с рублем, ипотекой и вкладами
Автомобиль скорой помощи в Казахстане
Восемь человек погибли в массовой драке на юге Казахстана
На территории нефтегазовой компании PGNiG, Польша
Варшава обвиняет: "Газпром" обесценил польскую газовую госкомпанию
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
ДНР прокомментировала призывы Киева закрыть представительства в Италии
Отправка гуманитарной помощи в Китай
Китай поблагодарил Россию за доставку гуманитарного груза в Ухань
Сгоревшее авто в селе Масанчи
МВД Казахстана назвало причину массовых беспорядков
Полиция около здания торгового центра в Таиланде, где произошла стрельба
Таиландский стрелок оборудовал базу в кладовой магазина
Самолет Airbus A380 авиакомпании China Southern Airlines
Экс-летчик оценил сообщения об увольнении российских пилотов в Китае
Вид на остров Хоккайдо с острова Кунашир
Генконсул рассказал о перспективах сотрудничества России с Японией
Памятник героям Варшавского восстания 1944 года в Варшаве
Валенса высмеял требования Польши к России о выплате репараций
Тяжелая огнемётная система залпового огня ТОС-1а Солнцепек во время динамической экспозиции на выставке Армия России – завтра в рамках IV Международного военно-технического форума «Армия-2018 в Кубинке
"Испугаться не успеешь": пять типов боеприпасов, не оставляющих шансов
Сотрудники похоронного бюро в защитных костюмах проводят дезинфекцию в городе Ухань в провинции Хубэй
Число погибших от коронавируса превысило число жертв за эпидемию SARS
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:59В Симферополе нашли тело семилетнего ребенка
12:52Россия не получала от Польши предложений по открытию архивов о войне
12:51Иран сообщил об отражении "самой масштабной" кибератаки
12:50В Баку рассказали о влиянии коронавируса на цены на нефть
12:47В Сочи ожидается мороз до минус 11 градусов
12:44МИД назвал планы по установке памятника власовцам в Праге глумлением
12:42Власти заявили о полном обеспечении Уханя продовольствием
12:40Южная Корея подтвердила 27-й случай заражения коронавирусом
12:35В сочинской школе потушили пожар
12:35В Москве один человек погиб в ДТП на Калужском шоссе
12:31В Петербурге арестовали политолога по делу о мошенничестве
12:24Назвавшая себя русской украинкой Поклонская заказала генетический тест
12:21В ялтинский суд подали иск об изъятии моржей из "китовой тюрьмы"
12:16Сеул ужесточит досмотр приезжих из стран, где есть зараженные вирусом
12:15Британия эвакуировала из Уханя еще более 200 человек
12:10Назарбаева призвала наказать провокаторов после массовых беспорядков
12:05Польша подтвердила курс на искажение истории, заявили в МИД России
12:00Умер актер из "Звездного пути" Кевин Конуэй
11:54В Хубэй на борьбу с коронавирусом прибыли около 12 тысяч медиков
11:51В России не выявили новых случаев заболевания коронавирусом
Лента новостейМолния