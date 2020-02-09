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2020-02-09T10:23+0300
https://ria.ru/20200209/1564450512.html
Генконсул рассказал о перспективах сотрудничества России с Японией
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РИА Новости

Генконсул рассказал о перспективах сотрудничества России с Японией

10:23 09.02.2020
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкВид на остров Хоккайдо с острова Кунашир
Вид на остров Хоккайдо с острова Кунашир
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Вид на остров Хоккайдо с острова Кунашир. Архивное фото
ТОКИО, 9 фев – РИА Новости, Ксения Нака. Недавно заступивший на должность генерального консула России в Саппоро на самом северном японском острове Хоккайдо Сергей Марин намерен уделять первоочередное внимание развитию экономических связей Хоккайдо с российскими регионами и считает, что этот самый северный японский остров является в этом плане наиболее перспективным. Об этом он сказал в интервью РИА Новости.
"Как дипломат, имевший непосредственное отношение к программе экономического сотрудничества между нашими странами в ходе работы в качестве начальника отдела экономического сотрудничества и практических связей с Японией МИД, я намерен основные усилия сосредоточить на дальнейшем развитии межрегионального экономического сотрудничества. В последнее время оно на подъеме. В прошлом году заключены новые соглашения о сотрудничестве между Хоккайдо и Московской областью, Санкт-Петербургом. Есть предложения от других областей. Есть традиционные отношения побратимства между Саппоро и Новосибирском, прочные связи между Сахалином и Хоккайдо. Думаю, можно найти много возможностей для того, чтобы начинать новые проекты экономического взаимодействия, начиная с туризма и заканчивая добычей биоресурсов и их разведением. Я уверен, что лучшие возможности для такой деятельности сосредоточены как раз на Хоккайдо, который граничит с российским Приморьем", - сказал Марин.
Государственные флаги России (справа) и Японии
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Генеральный консул РФ в Саппоро отметил, что он считает полезным участие японских деловых кругов в осуществлении российской национальной программы развития Дальнего Востока и Сибири, а также в программе приоритетного развития рыболовства и инфраструктуры, связанной с добычей, переработкой и экспортом морепродуктов.
"В зоне нашего внимания находится и развитие гуманитарных контактов. В этом году исполняется 30 лет побратимства Новосибирска с Саппоро. Другие регионы высказывают пожелания приехать на Хоккайдо с демонстрацией своих достижений. Развиваются спортивные контакты, такие как "Дети Азии", которые проходили на Сахалине, теперь есть идея провести их, может быть, на Хоккайдо", - сказал дипломат.
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