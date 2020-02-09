Генконсул рассказал о перспективах сотрудничества России с Японией

"Как дипломат, имевший непосредственное отношение к программе экономического сотрудничества между нашими странами в ходе работы в качестве начальника отдела экономического сотрудничества и практических связей с Японией МИД, я намерен основные усилия сосредоточить на дальнейшем развитии межрегионального экономического сотрудничества. В последнее время оно на подъеме. В прошлом году заключены новые соглашения о сотрудничестве между Хоккайдо и Московской областью, Санкт-Петербургом. Есть предложения от других областей. Есть традиционные отношения побратимства между Саппоро и Новосибирском, прочные связи между Сахалином и Хоккайдо. Думаю, можно найти много возможностей для того, чтобы начинать новые проекты экономического взаимодействия, начиная с туризма и заканчивая добычей биоресурсов и их разведением. Я уверен, что лучшие возможности для такой деятельности сосредоточены как раз на Хоккайдо, который граничит с российским Приморьем", - сказал Марин.