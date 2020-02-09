Генконсул рассказал о перспективах сотрудничества России с Японией

ТОКИО, 9 фев – РИА Новости, Ксения Нака. Недавно заступивший на должность генерального консула России в Саппоро на самом северном японском острове Хоккайдо Сергей Марин намерен уделять первоочередное внимание развитию экономических связей Хоккайдо с российскими регионами и считает, что этот самый северный японский остров является в этом плане наиболее перспективным. Об этом он сказал в интервью РИА Новости.
"Как дипломат, имевший непосредственное отношение к программе экономического сотрудничества между нашими странами в ходе работы в качестве начальника отдела экономического сотрудничества и практических связей с Японией МИД, я намерен основные усилия сосредоточить на дальнейшем развитии межрегионального экономического сотрудничества. В последнее время оно на подъеме. В прошлом году заключены новые соглашения о сотрудничестве между Хоккайдо и Московской областью, Санкт-Петербургом. Есть предложения от других областей. Есть традиционные отношения побратимства между Саппоро и Новосибирском, прочные связи между Сахалином и Хоккайдо. Думаю, можно найти много возможностей для того, чтобы начинать новые проекты экономического взаимодействия, начиная с туризма и заканчивая добычей биоресурсов и их разведением. Я уверен, что лучшие возможности для такой деятельности сосредоточены как раз на Хоккайдо, который граничит с российским Приморьем", - сказал Марин.
Генеральный консул РФ в Саппоро отметил, что он считает полезным участие японских деловых кругов в осуществлении российской национальной программы развития Дальнего Востока и Сибири, а также в программе приоритетного развития рыболовства и инфраструктуры, связанной с добычей, переработкой и экспортом морепродуктов.
"В зоне нашего внимания находится и развитие гуманитарных контактов. В этом году исполняется 30 лет побратимства Новосибирска с Саппоро. Другие регионы высказывают пожелания приехать на Хоккайдо с демонстрацией своих достижений. Развиваются спортивные контакты, такие как "Дети Азии", которые проходили на Сахалине, теперь есть идея провести их, может быть, на Хоккайдо", - сказал дипломат.
5 сентября 2019, 01:31Межгосударственные отношения России и Японии