Россия шесть лет предлагает Японии ввести безвизовый режим

"Мы много надежд возлагаем на туристические обмены. В последнее время есть обнадеживающие признаки. Начинает развиваться туризм на Дальнем Востоке и в Сибири, авиакомпании JAL и ANA открывают новые рейсы в Москву и во Владивосток, это прямые рейсы между Иркутском, Хабаровском и Японией. Серьезным фактором, который тормозит эти процессы, остается унаследованный со времен холодной войны визовый режим въезда. Мы предлагали отменить визы шесть лет назад и на каждых переговорах возобновляем эти предложения. И до сих пор ответа на эту инициативу нет", — сказал Сергей Марин.