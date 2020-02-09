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Россия шесть лет предлагает Японии ввести безвизовый режим
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РИА Новости

Россия шесть лет предлагает Японии ввести безвизовый режим

10:17 09.02.2020 (обновлено: 12:41 09.02.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий АстаховФлаги России и Японии
Флаги России и Японии
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Флаги России и Японии. Архивное фото
ТОКИО, 9 фев — РИА Новости, Ксения Нака. Россия еще шесть лет назад предложила Японии отказаться от визового режима в двустороннем порядке, так как он сдерживает развитие туризма между двумя странами, сообщил в интервью РИА Новости недавно заступивший на пост генерального консула Российской Федерации на самом северном японском острове в Саппоро Сергей Марин.

"Мы много надежд возлагаем на туристические обмены. В последнее время есть обнадеживающие признаки. Начинает развиваться туризм на Дальнем Востоке и в Сибири, авиакомпании JAL и ANA открывают новые рейсы в Москву и во Владивосток, это прямые рейсы между Иркутском, Хабаровском и Японией. Серьезным фактором, который тормозит эти процессы, остается унаследованный со времен холодной войны визовый режим въезда. Мы предлагали отменить визы шесть лет назад и на каждых переговорах возобновляем эти предложения. И до сих пор ответа на эту инициативу нет", — сказал Сергей Марин.

Государственные флаги России (справа) и Японии
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Дипломат пояснил, что японская сторона в течение продолжительного времени говорит о "межведомственном согласовании" по этому вопросу.

"По всей видимости, политическое решение еще не принято. Между тем, в отношениях Японии с другими странами, такими как Таиланд, Китай и другими вопрос о безвизовом туристическом посещении давно решен. Напрашивается вывод, что уровень доверия между народами наших стран еще не достиг паритетных значений", — подчеркнул генконсул.

Несмотря на то что россияне по-прежнему должны оформлять визу для поездок в Японию, рост числа туристов из России в прошлом году составил 26,6% и достиг рекордного уровня в 120 тысяч человек.
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