Генконсул рассказал о программе года побратимских обменов РФ и Японии

"Межрегиональные обмены – это не только Хоккайдо и Приморье или Сахалинская область. Это все регионы, которые установили отношения партнерства и побратимства. Многие контакты были установлены в последнее время. Очень активно себя проявляет в этом плане, например, губернатор Московской области, а также губернатор Новгородской области. Он только недавно вступил в должность, а уже успел заключить отношения сотрудничества с префектурой Сидзуока. Иркутская область уже обратилась ко мне с предложением организовать выступление симфонического оркестра. Будем всемерно продвигать наши контакты в этом и других направлениях", - сообщил генконсул в Саппоро.