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Генконсул рассказал о программе года побратимских обменов РФ и Японии
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РИА Новости

Генконсул рассказал о программе года побратимских обменов РФ и Японии

10:10 09.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкГосударственные флаги России (справа) и Японии
Государственные флаги России (справа) и Японии
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Государственные флаги России (справа) и Японии. Архивное фото
ТОКИО, 9 фев – РИА Новости, Ксения Нака. Следующая встреча сопредседателей российско-японской межправительственной комиссии по торгово-экономическим вопросам может состояться в мае этого года в Саппоро, сообщил РИА Новости генеральный консул РФ в этом городе Сергей Марин.
"В продолжение беспрецедентного в истории наших стран перекрестного года Японии и России, который проходил в 2018-2019 годах, когда было организовано более 700 мероприятий, решено провести год межрегиональных и побратимских обменов. Его открытие пройдет 16 мая в Саппоро. Мы приступили к подготовке этого значимого события совместно с администрацией Саппоро и Хоккайдо. Будет разработана программа с участием регионов, заинтересованных в сотрудничестве, и, возможно, она будет включать встречу сопредседателей межправительственной комиссии по торгово-экономическим вопросам, а также обязательно - культурные мероприятия", - сказал агентству генконсул РФ в административном центре самого северного японского острова Хоккайдо.
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Дипломат подчеркнул, что открытие года межрегиональных обменов должно дать старт активизации сотрудничества регионов двух стран и установлению новых связей.
"Межрегиональные обмены – это не только Хоккайдо и Приморье или Сахалинская область. Это все регионы, которые установили отношения партнерства и побратимства. Многие контакты были установлены в последнее время. Очень активно себя проявляет в этом плане, например, губернатор Московской области, а также губернатор Новгородской области. Он только недавно вступил в должность, а уже успел заключить отношения сотрудничества с префектурой Сидзуока. Иркутская область уже обратилась ко мне с предложением организовать выступление симфонического оркестра. Будем всемерно продвигать наши контакты в этом и других направлениях", - сообщил генконсул в Саппоро.
Предыдущее заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическим вопросам состоялось в Москве в конце прошлого года. С российской стороны сопредседателем выступал министр экономического развития Максим Орешкин, с японской – министр иностранных дел Мотэги Тосимицу.
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