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https://ria.ru/20200209/1564450221.html
Россия поддерживает с Суданом плотный диалог по ливийскому вопросу
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РИА Новости

Россия поддерживает с Суданом плотный диалог по ливийскому вопросу

10:10 09.02.2020 (обновлено: 11:08 09.02.2020)
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© REUTERS / Ismail ZitounyАкция протеста с требованием прекратить наступление Халифы Хафтара на Триполи, Ливия
Акция протеста с требованием прекратить наступление Халифы Хафтара на Триполи, Ливия
© REUTERS / Ismail Zitouny
Акция протеста с требованием прекратить наступление Халифы Хафтара на Триполи, Ливия . Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Россия поддерживает с Суданом плотный диалог по ливийскому вопросу, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в стране Владимир Желтов.
"Как известно, Россия предпринимает в этих целях самые энергичные усилия, используя, в том числе, свой политический вес и влияние на ливийские стороны. Что касается наших суданских партнеров, то их возможности здесь объективно скромнее, хотя они - с учетом общей с Ливией протяженной неспокойной границы - заинтересованы в установлении мира и стабильности в соседней стране. Соответственно, в этом у нас общие с суданцами интересы", - отметил дипломат.
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"В практическом плане поддерживаем с ними по ливийским и иным делам плотный диалог в рамках двустороннего механизма внешнеполитического взаимодействия. Очередными его звеньями стали прошедшее в декабре в Москве очередное, восьмое, заседание российско-суданского рабочего комитета высокого уровня на уровне заместителей министров иностранных дел, а также только что состоявшиеся в Хартуме (5-6 февраля) в рамках этого же механизма консультации с участием руководителей профильных департаментов", - пояснил Желтов.
В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и ряда других стран, а также ЕС и ООН. Были на саммите и премьер правящего на западе страны, в Триполи ливийского Правительства национального согласия Файез Саррадж, и ведущий наступление на Триполи маршал Халифа Хафтар, сотрудничающий с восточноливийскими властями, хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось.
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Главным итогом конференции стал призыв ее участников к прекращению огня в Ливии и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам. Кроме того, участники встречи предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня.
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с армией Хафтара.
Читайте полный текст интервью>>
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Обострение конфликта в ЛивииСуданЛивияРоссияВ мире
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