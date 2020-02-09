США приостановят выдачу виз в Китае из-за коронавируса

"С 10 февраля оказание визовых услуг посольством США в Пекине, а также генконсульствами в Ченду, Гуанчжоу, Шанхае и Шэньяне приостановлено. В связи с текущей ситуацией, связанной с новым типом коронавируса, посольство и генеральные консульства США располагают весьма ограниченным штатом сотрудников и могут быть не в состоянии ответить на запросы в отношении визовых услуг", - сообщается на сайте посольства.