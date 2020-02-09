США приостановят выдачу виз в Китае из-за коронавируса

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. США приостанавливают выдачу виз в Китае с 10 февраля в связи со вспышкой нового типа коронавируса, об этом сообщается на официальном сайте посольства США в Пекине.
"С 10 февраля оказание визовых услуг посольством США в Пекине, а также генконсульствами в Ченду, Гуанчжоу, Шанхае и Шэньяне приостановлено. В связи с текущей ситуацией, связанной с новым типом коронавируса, посольство и генеральные консульства США располагают весьма ограниченным штатом сотрудников и могут быть не в состоянии ответить на запросы в отношении визовых услуг", - сообщается на сайте посольства.
Ранее США ввели ограничения для американцев и запрет на въезд для иностранцев, посещавших КНР за последние 14 дней со 2 февраля в связи с эпидемией коронaвируса. Госдепартамент также сообщал, что разрешил частичную эвакуацию сотрудников посольства в Пекине и консульствах в КНР.
Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число скончавшихся от коронавируса на территории материкового Китая достигло 811, число подтвержденных случаев заражения превысило 37,1 тысячи. Более 190 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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