Судан заинтересован в развитии ВТС с Россией

"Развитие нашего военно-технического сотрудничества с государствами Африки, да и не только, является органичным и логичным проявлением стремления нашей страны вернуться на этот континент с учетом немалого задела, созданного еще в советский период. К тому же, это совпадает с интересами самих африканцев. Не является здесь исключением и Судан, что подтвердилось в ходе встречи руководителей двух стран "на полях" сочинского саммита "Россия-Африка" в октябре прошлого года", - сказал дипломат.