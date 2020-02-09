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Судан заинтересован в развитии ВТС с Россией
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РИА Новости

Судан заинтересован в развитии ВТС с Россией

10:03 09.02.2020 (обновлено: 11:08 09.02.2020)
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© РИА Новости / Салих Башир / Перейти в фотобанкВоеннослужащие дежурят на одной из улиц Хартума
Военнослужащие дежурят на одной из улиц Хартума
© РИА Новости / Салих Башир
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Военнослужащие дежурят на одной из улиц Хартума. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Судан заинтересован в развитии военно-технического сотрудничества с Россией, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в стране Владимир Желтов.
"Развитие нашего военно-технического сотрудничества с государствами Африки, да и не только, является органичным и логичным проявлением стремления нашей страны вернуться на этот континент с учетом немалого задела, созданного еще в советский период. К тому же, это совпадает с интересами самих африканцев. Не является здесь исключением и Судан, что подтвердилось в ходе встречи руководителей двух стран "на полях" сочинского саммита "Россия-Африка" в октябре прошлого года", - сказал дипломат.
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"Что касается конкретных договоренностей, то это дело военных, которые ведут предметный далекий от публичности разговор с учетом первоочередных потребностей суданской стороны. К таковым комплексы С-400, как мы понимаем, не относятся, что бы ни писалось на этот счет на псевдоэкспертном уровне", - уточнил он.
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СуданРоссияВ мире
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