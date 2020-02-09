Силовики три раза нарушили перемирие за сутки, заявили в ДНР

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило три раза", - сказал представитель ДНР в СЦКК. По его словам, украинские силовики выпустили по республике 15 мин калибром 82 миллиметра, также вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия.