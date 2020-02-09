Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-09T09:59+0300
https://ria.ru/20200209/1564449968.html
Силовики три раза нарушили перемирие за сутки, заявили в ДНР
https://cdn21.img.ria.ru/images/156222/57/1562225781_0:0:3045:1713_1036x0_80_0_0_083ef85720d7ae42d83e4fe003639f97.jpg
РИА Новости

Силовики три раза нарушили перемирие за сутки, заявили в ДНР

09:59 09.02.2020
185
© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный
Украинский военный
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский военный. Архивное фото
ДОНЕЦК, 9 фев - РИА Новости. Украинские силовики три раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявили журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее украинские военные информировали, что за субботу зафиксировали три обстрела своих позиций в Донбассе.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило три раза", - сказал представитель ДНР в СЦКК. По его словам, украинские силовики выпустили по республике 15 мин калибром 82 миллиметра, также вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия.
В субботу в ДНР также сообщали о трех нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков за сутки.
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник
Вчера, 22:47
Глава ЛНР обвинил Зеленского в гибели ополченцев
000014
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККДонецкая Народная РеспубликаВ мире
Рекомендуем
Обследование пациента с использованием позитронно-эмиссионного томографа
Онколог назвал основной продукт, способствующий развитию рака
Банкноты номиналом 2000 рублей и монеты номиналом 5 рублей
ЦБ снизил ключевую ставку. Что будет с рублем, ипотекой и вкладами
Автомобиль скорой помощи в Казахстане
Восемь человек погибли в массовой драке на юге Казахстана
На территории нефтегазовой компании PGNiG, Польша
Варшава обвиняет: "Газпром" обесценил польскую газовую госкомпанию
Тяжелая огнемётная система залпового огня ТОС-1а Солнцепек во время динамической экспозиции на выставке Армия России – завтра в рамках IV Международного военно-технического форума «Армия-2018 в Кубинке
"Испугаться не успеешь": пять типов боеприпасов, не оставляющих шансов
Линии электропередачи
В Чечне восстановили электроснабжение
Кольцо Девы Марии в Перудже
Как ученые решают загадку Святого кольца из Перуджи
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник
Глава ЛНР обвинил Зеленского в гибели ополченцев
Военнослужащие дежурят на одной из улиц Хартума
Судан заинтересован в развитии ВТС с Россией
Самолет Airbus A380 авиакомпании China Southern Airlines
Экс-летчик оценил сообщения об увольнении российских пилотов в Китае
Вид на остров Хоккайдо с острова Кунашир
Генконсул рассказал о перспективах сотрудничества России с Японией
Сеул
Сеул ужесточит досмотр приезжих из стран, где есть зараженные вирусом
Главное здание Совета Европы в Страсбурге
В МИД Украины разочарованы новой санкционной процедурой Совета Европы
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД оценили возможность перемирия во время переговоров США и талибов
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
В Москве один человек погиб в ДТП на Калужском шоссе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:52Россия не получала от Польши предложений по открытию архивов о войне
12:51Иран сообщил об отражении "самой масштабной" кибератаки
12:50В Баку рассказали о влиянии коронавируса на цены на нефть
12:47В Сочи ожидается мороз до минус 11 градусов
12:44МИД назвал планы по установке памятника власовцам в Праге глумлением
12:42Власти заявили о полном обеспечении Уханя продовольствием
12:40Южная Корея подтвердила 27-й случай заражения коронавирусом
12:35В сочинской школе потушили пожар
12:35В Москве один человек погиб в ДТП на Калужском шоссе
12:31В Петербурге арестовали политолога по делу о мошенничестве
12:24Назвавшая себя русской украинкой Поклонская заказала генетический тест
12:21В ялтинский суд подали иск об изъятии моржей из "китовой тюрьмы"
12:16Сеул ужесточит досмотр приезжих из стран, где есть зараженные вирусом
12:15Британия эвакуировала из Уханя еще более 200 человек
12:10Назарбаева призвала наказать провокаторов после массовых беспорядков
12:05Польша подтвердила курс на искажение истории, заявили в МИД России
12:00Умер актер из "Звездного пути" Кевин Конуэй
11:54В Хубэй на борьбу с коронавирусом прибыли около 12 тысяч медиков
11:51В России не выявили новых случаев заболевания коронавирусом
11:49СМИ: число заболевших коронавирусом на Diamond Princess выросло до 70
Лента новостейМолния