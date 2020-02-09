Силовики три раза нарушили перемирие за сутки, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 9 фев - РИА Новости. Украинские силовики три раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявили журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее украинские военные информировали, что за субботу зафиксировали три обстрела своих позиций в Донбассе.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило три раза", - сказал представитель ДНР в СЦКК. По его словам, украинские силовики выпустили по республике 15 мин калибром 82 миллиметра, также вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия.
В субботу в ДНР также сообщали о трех нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков за сутки.
Вчера, 22:47Глава ЛНР обвинил Зеленского в гибели ополченцев