У берегов Папуа – Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 6,2

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у побережья острова Новая Британия в Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у побережья острова Новая Британия в Папуа - Новой Гвинее , сообщает Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки зафиксированы в 06.04 по времени UTC (09.04 мск) в 122 километрах к югу от города Кокопо. Очаг залегал на глубине 31,3 километра.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.