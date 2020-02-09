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У берегов Папуа – Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 6,2
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РИА Новости

У берегов Папуа – Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 6,2

09:56 09.02.2020
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© Fotolia / Byelikova OksanaПапуа — Новая Гвинея
Папуа — Новая Гвинея
© Fotolia / Byelikova Oksana
Папуа — Новая Гвинея. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у побережья острова Новая Британия в Папуа - Новой Гвинее, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Подземные толчки зафиксированы в 06.04 по времени UTC (09.04 мск) в 122 километрах к югу от города Кокопо. Очаг залегал на глубине 31,3 километра.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
Папуа - Новая Гвинея является частью так называемого тихоокеанского огненного кольца - мощного тектонического разлома с высокой сейсмической активностью, на который приходится 90% всех землетрясений на Земле.
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