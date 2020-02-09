Президент Азербайджана проголосовал на парламентских выборах

БАКУ, 9 фев – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, первая леди, первый вице-президент Мехрибан Алиева проголосовали на внеочередных парламентских выборах в республике в воскресенье, сообщает пресс-служба главы государства.
Алиевы прибыли для голосования на избирательный участок №6, расположенный в средней школе №6 Сабаильского избирательного округа №29 города Баку.
Президент Ильхам Алиев, пройдя в комнату для голосования, взял избирательный бюллетень, прошел в кабину и опустил его в урну.
Мехрибан Алиева и члены семьи также проголосовали.
Согласно данным ЦИК, к 10.00 (09.00 мск) явка избирателей составила 12,57%.