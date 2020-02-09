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Полиция в Таиланде
Стрельба в Таиланде
2020-02-09T09:43+0300
https://ria.ru/20200209/1564449631.html
Таиландский стрелок оборудовал базу в кладовой магазина
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/08/1564444825_0:138:1477:969_1036x0_80_0_0_ecab6e27bee00e4e73abf94663359ab4.jpg
РИА Новости

Таиландский стрелок оборудовал базу в кладовой магазина

09:43 09.02.2020
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© AP PhotoПолиция около здания торгового центра в Таиланде, где произошла стрельба
Полиция около здания торгового центра в Таиланде, где произошла стрельба
© AP Photo
Полиция около здания торгового центра в Таиланде, где произошла стрельба
БАНГКОК, 9 фев – РИА Новости. Старший сержант сухопутных войск Таиланда Чакрапхан Тхомма, устроивший стрельбу на улицах и в торговом центре города Накхонратчасима на северо-востоке страны, оборудовал себе базу в холодной кладовой сетевого гастронома Foodland в подвальном этаже торгового центра, сообщает в соцсети Facebook полицейское управление по борьбе с преступностью.
В субботу вооруженный военнослужащий устроил стрельбу в районе торгового центра в городе Накхонратчасима на северо-востоке Таиланда. Он ликвидирован. По последним данным, при перестрелке погибли 26 человек, а также сам преступник, 57 человек получили ранения. Бойцы отряда спецназа, входящего в состав полицейского управления, сыграли ключевую роль в ликвидации стрелка.
Полиция около здания торгового центра в Таиланде, где произошла стрельба
08:29Стрельба в Таиланде
Назван мотив военного, открывшего стрельбу по людям в Таиланде
"Стрелок оперировал с базы, расположенной в холодной кладовой магазина Foodland и принадлежащего ему ресторана "Тхук ле ди" ("Дешево и хорошо") в нижнем подвальном этаже торгового центра, и оттуда совершал вылазки, отвлекая внимание правоохранителей", - говорится в сообщении. В частности, устроив перестрелку и пожар у многоэтажной автостоянки, он заставил многих поверить, что ему удалось покинуть здание.
"На самом деле он здания не покидал, а вернулся в кладовую. В соседней с кладовой комнате находились раненые гражданские лица, некоторые из них погибли. В силу невозможности захватить стрелка живым он был ликвидирован в ходе боестолкновения в подвальном этаже здания", - сообщает полицейское управление в Facebook. Там же выложено видео последнего этапа операции, которая длилась 17 часов: спецназовцы концентрированным синхронным огнем из автоматического оружия уничтожают стрелка, одновременно открыв огонь очередями с площадки эскалатора, расположенной на этаж выше, во втором подвальном этаже.
Штурм ТЦ в Таиланде
00:17Стрельба в Таиланде
В Сети появилось видео штурма таиландского ТЦ после стрельбы
В одном из видеоматериалов, выложенных в сеть участниками операции, явно слышен командный голос, дающий инструкции бойцам во время боя. Многие пользователи соцсетей узнали его: голос принадлежит начальнику главного управления национальной полиции Таиланда, генералу Чактхипу Чайчинда, который лично командовал операцией.
После ликвидации преступника полицейские и армейские специалисты по разминированию приступили к обследованию здания торгового центра: ни на теле застреленного преступника, ни рядом с ним не оказалось ручных гранат и мины, которые он украл с оружейного склада своей части.
Полиция Таиланда
Вчера, 18:49
Громкие случаи стрельбы в общественных местах в мире
209561
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Стрельба в ТаиландеТаиландВ мире
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