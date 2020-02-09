Таиландский стрелок оборудовал базу в кладовой магазина

БАНГКОК, 9 фев – РИА Новости. Старший сержант сухопутных войск Старший сержант сухопутных войск Таиланда Чакрапхан Тхомма, устроивший стрельбу на улицах и в торговом центре города Накхонратчасима на северо-востоке страны, оборудовал себе базу в холодной кладовой сетевого гастронома Foodland в подвальном этаже торгового центра, сообщает в соцсети Facebook полицейское управление по борьбе с преступностью.

В субботу вооруженный военнослужащий устроил стрельбу в районе торгового центра в городе Накхонратчасима на северо-востоке Таиланда. Он ликвидирован. По последним данным, при перестрелке погибли 26 человек, а также сам преступник, 57 человек получили ранения. Бойцы отряда спецназа, входящего в состав полицейского управления, сыграли ключевую роль в ликвидации стрелка.

"Стрелок оперировал с базы, расположенной в холодной кладовой магазина Foodland и принадлежащего ему ресторана "Тхук ле ди" ("Дешево и хорошо") в нижнем подвальном этаже торгового центра, и оттуда совершал вылазки, отвлекая внимание правоохранителей", - говорится в сообщении. В частности, устроив перестрелку и пожар у многоэтажной автостоянки, он заставил многих поверить, что ему удалось покинуть здание.

"На самом деле он здания не покидал, а вернулся в кладовую. В соседней с кладовой комнате находились раненые гражданские лица, некоторые из них погибли. В силу невозможности захватить стрелка живым он был ликвидирован в ходе боестолкновения в подвальном этаже здания", - сообщает полицейское управление в Facebook. Там же выложено видео последнего этапа операции, которая длилась 17 часов: спецназовцы концентрированным синхронным огнем из автоматического оружия уничтожают стрелка, одновременно открыв огонь очередями с площадки эскалатора, расположенной на этаж выше, во втором подвальном этаже.

В одном из видеоматериалов, выложенных в сеть участниками операции, явно слышен командный голос, дающий инструкции бойцам во время боя. Многие пользователи соцсетей узнали его: голос принадлежит начальнику главного управления национальной полиции Таиланда, генералу Чактхипу Чайчинда, который лично командовал операцией.