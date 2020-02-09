В Москву на следующей неделе вернется аномальное тепло

"В понедельник будет облачно, днем даже выглянет солнце, осадки маловероятны. Температура ночью минус один — минус три в Москве, минус один — минус шесть по области. А днем уже слабый плюс: два градуса в столице и по области минус два — плюс три", — сказал Тишковец.
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Он отметил, что при этом ожидается достаточно плотный ветер, который будет только усиливаться: юго-западный пять-десять метров в секунду, в порывах до 15 метров в секунду.
"А начиная со вторника и до конца недели достаточно однотипная погода: пасмурно, небольшие осадки в смешанной фазе и околонулевые температуры каждый день. Ночью слабый минус, днем слабый плюс. Столбики термометров продолжат танцевать около нулевой отметки. Это, конечно, аномально тепло будет, температура будет выше нормы минимум на пять градусов", — сказал Тишковец.
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Он добавил, что тот снежный покров, который установился сейчас в Москве, семь сантиметров, конечно же, будет уменьшаться.
"И дай бог, чтобы к концу зимы осталось хотя бы несколько сантиметров символического снега. <...> Зима после пары дней холодных атак пошла на попятную и вольется в график самых теплых зим за всю историю метеонаблюдений", — подытожил Тишковец.
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