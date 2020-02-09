Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-09T11:17+0300
https://ria.ru/20200209/1564449493.html
В Москву на следующей неделе вернется аномальное тепло
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564199338_0:210:3069:1936_1036x0_80_0_0_225683349ccd1e976012fcf32a8ea009.jpg
РИА Новости

В Москву на следующей неделе вернется аномальное тепло

09:32 09.02.2020 (обновлено: 11:17 09.02.2020)
6338
© РИА Новости / Владимир АстапковичЖенщина идет с зонтом во время снегопада в Москве
Женщина идет с зонтом во время снегопада в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Женщина идет с зонтом во время снегопада в Москве
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Аномально теплая погода вернется в Москву на следующей неделе, в столице будет пасмурно со смешанными осадками, ветрено, температура будет колебаться в районе нулевой отметки, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В понедельник будет облачно, днем даже выглянет солнце, осадки маловероятны. Температура ночью минус один — минус три в Москве, минус один — минус шесть по области. А днем уже слабый плюс: два градуса в столице и по области минус два — плюс три", — сказал Тишковец.

Заснеженный парк
2 февраля, 15:09
Синоптики пообещали погодные рекорды в России
Он отметил, что при этом ожидается достаточно плотный ветер, который будет только усиливаться: юго-западный пять-десять метров в секунду, в порывах до 15 метров в секунду.
"А начиная со вторника и до конца недели достаточно однотипная погода: пасмурно, небольшие осадки в смешанной фазе и околонулевые температуры каждый день. Ночью слабый минус, днем слабый плюс. Столбики термометров продолжат танцевать около нулевой отметки. Это, конечно, аномально тепло будет, температура будет выше нормы минимум на пять градусов", — сказал Тишковец.
Пречистенская набережная в Москве
28 января, 13:54
Январь-2020 стал самым теплым за всю историю наблюдений в Москве
Он добавил, что тот снежный покров, который установился сейчас в Москве, семь сантиметров, конечно же, будет уменьшаться.

"И дай бог, чтобы к концу зимы осталось хотя бы несколько сантиметров символического снега. <...> Зима после пары дней холодных атак пошла на попятную и вольется в график самых теплых зим за всю историю метеонаблюдений", — подытожил Тишковец.

Парк Зарядье в Москве
27 января, 07:34РИА Наука
Эколог рассказал о последствиях бесснежной зимы
1715301
Обсудить 0
Евгений ТишковецЦентр "Фобос"МоскваОбщество
Рекомендуем
Обследование пациента с использованием позитронно-эмиссионного томографа
Онколог назвал основной продукт, способствующий развитию рака
Банкноты номиналом 2000 рублей и монеты номиналом 5 рублей
ЦБ снизил ключевую ставку. Что будет с рублем, ипотекой и вкладами
Автомобиль скорой помощи в Казахстане
Восемь человек погибли в массовой драке на юге Казахстана
На территории нефтегазовой компании PGNiG, Польша
Варшава обвиняет: "Газпром" обесценил польскую газовую госкомпанию
Тяжелая огнемётная система залпового огня ТОС-1а Солнцепек во время динамической экспозиции на выставке Армия России – завтра в рамках IV Международного военно-технического форума «Армия-2018 в Кубинке
"Испугаться не успеешь": пять типов боеприпасов, не оставляющих шансов
Кольцо Девы Марии в Перудже
Как ученые решают загадку Святого кольца из Перуджи
Люди прогуливаются по территории Московского музея-заповедника Коломенское
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в воскресенье
Самолет Airbus A380 авиакомпании China Southern Airlines
Экс-летчик оценил сообщения об увольнении российских пилотов в Китае
Памятник героям Варшавского восстания 1944 года в Варшаве
Валенса высмеял требования Польши к России о выплате репараций
Главное здание Совета Европы в Страсбурге
В МИД Украины разочарованы новой санкционной процедурой Совета Европы
Сотрудники похоронного бюро в защитных костюмах проводят дезинфекцию в городе Ухань в провинции Хубэй
Число погибших от коронавируса превысило число жертв за эпидемию SARS
Шахтер на угольной шахте Вуек в Катовице, Польша
Следующая война будет с Польшей. Топливная
Флаги России и Японии
Россия шесть лет предлагает Японии ввести безвизовый режим
Тяжелое пробуждение
Врач рассказал, можно ли компенсировать недосып в выходные
Полиция около здания торгового центра в Таиланде, где произошла стрельба
Назван мотив военного, открывшего стрельбу по людям в Таиланде
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:52Россия не получала от Польши предложений по открытию архивов о войне
12:51Иран сообщил об отражении "самой масштабной" кибератаки
12:50В Баку рассказали о влиянии коронавируса на цены на нефть
12:47В Сочи ожидается мороз до минус 11 градусов
12:44МИД назвал планы по установке памятника власовцам в Праге глумлением
12:42Власти заявили о полном обеспечении Уханя продовольствием
12:40Южная Корея подтвердила 27-й случай заражения коронавирусом
12:35В сочинской школе потушили пожар
12:35В Москве один человек погиб в ДТП на Калужском шоссе
12:31В Петербурге арестовали политолога по делу о мошенничестве
12:24Назвавшая себя русской украинкой Поклонская заказала генетический тест
12:21В ялтинский суд подали иск об изъятии моржей из "китовой тюрьмы"
12:16Сеул ужесточит досмотр приезжих из стран, где есть зараженные вирусом
12:15Британия эвакуировала из Уханя еще более 200 человек
12:10Назарбаева призвала наказать провокаторов после массовых беспорядков
12:05Польша подтвердила курс на искажение истории, заявили в МИД России
12:00Умер актер из "Звездного пути" Кевин Конуэй
11:54В Хубэй на борьбу с коронавирусом прибыли около 12 тысяч медиков
11:51В России не выявили новых случаев заболевания коронавирусом
11:49СМИ: число заболевших коронавирусом на Diamond Princess выросло до 70
Лента новостейМолния