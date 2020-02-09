Володин поздравил с праздником работников гражданской авиации

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин поздравил работников и ветеранов гражданской авиации с профессиональным праздником, подчеркнув, что их ответственный труд обеспечивает пассажирам безопасные условия полетов.
В России 9 февраля отмечается день отечественной гражданской авиации. В этот день в 1923 году Совет Труда и Обороны РСФСР принял постановление "О возложении технического надзора за воздушными линиями на Главное управление воздушного флота и об организации Совета по гражданской авиации". В мае 1922 года в советской России открылись полеты по первой международной авиалинии Москва-Кенигсберг, позже эту авиалинию продлили до Берлина. В марте 1923 года было создано Российское общество Добровольного воздушного флота — "Добролет", которое стало родоначальником Аэрофлота.
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"Поздравляю вас с Днем работника гражданской авиации. ... Высокий профессионализм летного состава, диспетчерских служб, ответственное дело всех работников отрасли обеспечивают пассажирам безопасные и комфортные условия полетов", - цитирует слова Володина сайт Госдумы.
Спикер Думы подчеркнул, что услугами авиакомпаний пользуются миллионы людей, с каждым годом число авиапассажиров растет.
"Желаю вам здоровья, успехов и всего самого доброго", - отметил Володин.
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