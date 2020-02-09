Врач рассказал, можно ли компенсировать недосып в выходные

МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Чтобы не было дефицита Чтобы не было дефицита сна , важно соблюдать график и не отклоняться от него в выходные, рассказал " АиФ " президент Российского общества сомнологов, доктор медицинских наук, профессор Роман Бузунов.

По словам врача, в течение недели можно накопить дефицит сна и отоспаться в выходные.

"Но получается, что человек погулял в пятницу и проснулся в 12 часов дня в субботу. Из-за этого он не захочет ложиться спать в ночь с субботы на воскресенье и встает опять в 12 часов дня", — пояснил Бузунов.

Вечером в воскресенье, как рассказал специалист, ситуация повторится и проснуться на работу в понедельник будет сложно. Он подчеркнул, что существует термин "воскресная бессонница".

Таким образом, по словам Бузунова, за выходные график сдвинулся на шесть часов, что сравнимо с джетлагом из-за перелета из Хабаровска в Москву.