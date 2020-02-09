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Полиция в Таиланде
Стрельба в Таиланде
2020-02-09T09:10+0300
https://ria.ru/20200209/1564449182.html
Посольство России соболезнует родным погибших при стрельбе в Таиланде
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/08/1564444852_0:90:3322:1959_1036x0_80_0_0_a0c6855f10864ecee52b4c6d677804e4.jpg
РИА Новости

Посольство России соболезнует родным погибших при стрельбе в Таиланде

09:10 09.02.2020
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© AP Photo / Sakchai LalitkanjanakulСпецназ в Таиланде эвакуирует людей из торгового центра, где произошла стрельба
Спецназ в Таиланде эвакуирует людей из торгового центра, где произошла стрельба
© AP Photo / Sakchai Lalitkanjanakul
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Посольство России в Бангкоке выразило соболезнования родным и близким погибших при стрельбе на северо-востоке Таиланда.
В субботу вооруженный военнослужащий устроил стрельбу в районе торгового центра в городе Накхонратчасима на северо-востоке Таиланда. Он ликвидирован. По последним данным, при перестрелке погибли 26 человек, а также сам преступник, 57 человек получили ранения.
Полиция около здания торгового центра в Таиланде, где произошла стрельба
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"Мы выражаем глубочайшие и искренние соболезнования родным и близким погибших в результате ужасной стрельбы в Накхонратчасиме. Посольство желает скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Наши сердца с народом Таиланда", - сообщается на странице посольства в соцсети Facebook.
В субботу российское дипломатическое представительство сообщало, что россиян среди пострадавших при стрельбе нет. Отмечалось, что ЧП произошло далеко от туристических районов страны.
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