Посольство России соболезнует родным погибших при стрельбе в Таиланде

В субботу вооруженный военнослужащий устроил стрельбу в районе торгового центра в городе Накхонратчасима на северо-востоке Таиланда. Он ликвидирован. По последним данным, при перестрелке погибли 26 человек, а также сам преступник, 57 человек получили ранения.