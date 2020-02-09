Посольство России соболезнует родным погибших при стрельбе в Таиланде

В субботу вооруженный военнослужащий устроил стрельбу в районе торгового центра в городе Накхонратчасима на северо-востоке Таиланда. Он ликвидирован. По последним данным, при перестрелке погибли 26 человек, а также сам преступник, 57 человек получили ранения.
"Мы выражаем глубочайшие и искренние соболезнования родным и близким погибших в результате ужасной стрельбы в Накхонратчасиме. Посольство желает скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Наши сердца с народом Таиланда", - сообщается на странице посольства в соцсети Facebook.
В субботу российское дипломатическое представительство сообщало, что россиян среди пострадавших при стрельбе нет. Отмечалось, что ЧП произошло далеко от туристических районов страны.